ایران بدلیل سوابق متعدد آمریکا در خیانت به دیپلماسی به این کشور بی اعتماد است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و سانائه تاکائچی نخست‌وزیر ژاپن، در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای به‌ویژه موضوع توقف جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت و گو کردند.

رئیس‌ جمهور پزشکیان در این گفت‌وگو با تشریح ابعاد مختلف تجاوز نظامی و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، بر بی‌اعتمادی شدید ایران به دولت آمریکا به دلیل سوابق‌ خیانت این کشور به دیپلماسی و تجاوز نظامی علیه ایران در میانه روند مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد و افزود: تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقض فاحش منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت جنگی بود.

پزشکیان با اشاره به رویکرد مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آتش بس به‌عنوان زمینه‌ای برای توقف کامل جنگ و تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه افزود: پذیرش آتش‌بس از سوی ایران بار دیگر مؤید جدیت جمهوری اسلامی ایران در توسل به دیپلماسی است و بر همین اساس کلیات طرح ۱۰ ماده‌ای خود را به‌عنوان مبنای برقراری آتش‌بس و خاتمه جنگ به طرف آمریکایی منتقل کرده است.

رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد: ناامنی تحمیل شده در منطقه و تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و تدابیر اتخاذ شده از سوی ایران بر اساس حقوق بین‌الملل و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده متجاوزان از این آبراهه برای حمله به ایران بوده است.

نخست‌وزیر ژاپن نیز در این گفت‌وگو ضمن ابراز تأسف از جان باختن مردم ایران و آسیب به تأسیسات غیرنظامی در جریان جنگ اخیر، بر ضرورت کاهش هرچه سریع‌تر تنش‌ها در منطقه تأکید کرد.

سانائه تاکائچی برقراری آتش‌بس و توقف جنگ را گامی مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که از طریق دیپلماسی زمینه برقراری صلح پایدار در منطقه فراهم شود.

انتهای پیام/