آیت الله مدرسی یزدی:
همان صلابت میدان نبرد باید پشت میز مذاکره هم وجود داشته باشد
یک عضو فقهای شورای نگهبان تاکید کرد: همان صلابت در میدانهای نبرد و همان صلابت مردم در صحنههای اجتماعات باید در پشت میزهای به اصطلاح مذاکره نیز وجود داشته باشد.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، با صدور پیامی به مناسبت پیروزی جبهه حق در جنگ تحمیلی تاکید کرد که اکنون که دشمن زبون با شکستهای پیدرپی و کوبنده و مضمحلّکننده به زانو درآمده است و در مقابل ایران اسلامی تسلیم شده و به شروط جمهوری اسلامی تن داده است، باید همه مسئولان بدانند این تسلیم از سر استیصال، درماندگی و بیچارگی است و اگر دشمن توهّم اندک فرصتی کند، همان افعی زخم خوردهای است که دوباره حملهور خواهد شد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
(وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ)
در آن روز است که مؤمنان از یاری خدا شاد میشوند.
«وَ لَکِنَّ الْحَذَرَ کُلَّ الْحَذَرِ مِنْ مُقَارَبَةِ عَدُوِّکَ فِی طَلَبِ الصُّلْح»
ولکن بپرهیز! نهایت پرهیز کردن، هنگام نزدیک شدن دشمن برای درخواست سازش.
سپاس بیپایان به درگاه خدای بزرگ که توفیق مجاهدت مخلصانه را به نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی و محور مقاومت و همة حافظان امنیت عطا فرمود و نیز بصیرت و مجاهدت بینظیر را به ملّت الهی ایران بخشید، و دعاهای مؤمنین را مستجاب فرمود؛ و درود بیپایان و رحمت خدا بر آن روح الهی، قائد بزرگ عالم اسلام، رهبر شهید امام خامنهای بزرگ أعلی الله مقامه که برکات زندگانی و شهادت او، دشمن غدّارِ قلدرِ سفّاک را به زانو درآورد؛ و درود و رحت بیپایان بر همة شهدای رهرو راه حقّ و پیروان خمینی کبیر و خامنهای شهید (أعلی الله مقامهما) که عزّت و عظمت ایران اسلامی و کشور اهل بیت و محور مقاومت را بیمه کردند؛ و درود و رحمت بیمنتهای خدای عزّوجلّ بر مردم استواری که همة توان خود را در راه خدا و دفاع از میهن اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به میدان آوردند.
اکنون که دشمن زبون با شکستهای پیدرپی و کوبنده و مضمحلّکننده به زانو درآمده است و در مقابل ایران اسلامی تسلیم شده و به شروط جمهوری اسلامی تن داده است، باید همة مسئولین بدانند ـ همانطور که میدانند ـ این تسلیم از سر استیصال، درماندگی و بیچارگی است و اگر دشمن توهّم اندک فرصتی کند، همان افعی زخم خوردهای است که دوباره حملهور خواهد شد و بالخصوص نسبت به حفاظت صددرصد ـ بإذن الله تعالی ـ از مقام معظّم رهبری مدّ ظلّه العالی و مسئولین به ویژه فرماندهان عالیرتبه و دانشمندان مؤثر، هیچگونه کوتاهی نشود و هوشیاری و احتیاط لازم همچون زمان جنگ به کار گرفته شود که چهبسا این توقف ظاهری، فریبی برای ترور فردی یا گروهی باشد، و طول زمان مبادا خستگی، ملامت و کمتوجّهی را باعث شود. کما اینکه باید فرصت تجدید نیرو به دشمنان داده نشود.
همچنین باید همه شروط شورای عالی امنیت ملّی و دستورات رهبر معظّم مدّ ظلّه العالی به طور دقیق و صد درصد عملی شود و اجرایی شدن آن دارای ضمانت عینی و ملموس و غیر قابل نقض باشد؛ و حتّی ممکن است برخی از دارندگان حق وتوی ظالمانه در شورای امنیت، با هماهنگی آمریکا یا بدون آن، به وتو کردن قطعنامه پیشنهادی بپردازند که باید حتماً و بدون تردید، تدبیر قاطعی برای این جهت در نظر گرفته شود و به هیچ وجه ایران اسلامی نباید نسبت به هیچیک از شروط کوتاه بیاید.
همانطور که مسئولان میدانند فریب و تهدید، شگرد همیشگی جبهه استکبار به خصوص آمریکای جنایتکار است. همان صلابت در میدانهای نبرد و همان صلابت مردم در صحنههای اجتماعات باید در پشت میزهای به اصطلاح مذاکره نیز وجود داشته باشد؛ و مسئولین بدانند همان خدایی که ما را در میدان نبرد قدرت بخشید و یاری کرد و پیروزی را نصیب ما فرمود، همان خدای بزرگ ما را در مذاکرات احتمالی نیز پیروز خواهد کرد (وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُه؛ و قطعاً خدا به کسانی که او را یاری میدهند، یاری میرساند) اینجا هم هست.
نیروهای مسلّح عزیز و دولت محترم و همه مسئولین ـ چنانکه خود توجّه دارند ـ هر یک به تناسب وظایف خود، بیدرنگ به بازیابی، بازسازی و نوسازی خرابیها و خسارتها بپردازند و یکی از اولویتهای آنان قدردانی همه جانبه از بازماندگان شهدا و نیز آسیبدیدگان از جنگ تحمیلی باشد.
باز هم خدای متعال را بر این پیروزی آشکار و نصرت او شکر میگزاریم و از درگاه او برای رهبر شهید و همة شهدا، علوّ درجات را خواستاریم و نیز از او میخواهیم که رحمتها و برکات خود را بیشتر بر این ملّت بزرگ و همة رهروان حقّ عطا فرماید و به همة مسئولین توفیق بیشتر خدمت مرحمت نماید و ظهور مولایمان صلوات الله و سلامه علیه را هر چه زودتر مقرّر فرماید.»