صدور احکام فوق العاده خاص و افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان قوه قضاییه

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از صدور احکام فوق العاده خاص و افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دستگاه قضا خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا موحدی عنوان کرد: صدور احکام فوق العاده خاص و تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قضات و کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی آغاز شده و در حال انجام است. 

 

موحدی خبر داد: مزایای ناشی از تغییرات حاصله در احکام کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، با حقوق فروردین ماه قابل پرداخت و امکان مشاهده احکام ریالی کارکنان از سامانه راهکار سازمانی میسر می‌باشد.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: در اجرای مصوبه شورای عالی کار موضوع تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ مشمولین قانون کار، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری نیز در فروردین ماه اعمال خواهد شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین گفت: فرایند صدور احکام کارگزینی قضات همچنان ادامه خواهد داشت و از مزایای فوق العاده خاص و افزایش ضریب سال جاری، در اردیبهشت ماه بهره‌مند خواهند شد. امکان مشاهده احکام ریالی کارکنان از سامانه راهکار سازمانی نیز پس از اتمام کامل فرآیند صدور احکام فراهم می‌گردد.

