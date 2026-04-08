انهدام یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ در آسمان فارس

انهدام یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ در آسمان فارس
روابط عمومی سپاه از انهدام یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ در آسمان فارس خبرداد.

به گزارش ایلنا روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان لار استان فارس با آتش سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.

تاکید میشود ورود هرنوع هواگرد دشمن آمریکایی صهیونی به آسمان کشور حتی بدون انجام عملیات نظامی، نقض آتش بس محسوب شده و پاسخ قاطع داده خواهد شد.

 

