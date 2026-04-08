انهدام یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ در آسمان فارس

به گزارش ایلنا روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان لار استان فارس با آتش سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.

تاکید میشود ورود هرنوع هواگرد دشمن آمریکایی صهیونی به آسمان کشور حتی بدون انجام عملیات نظامی، نقض آتش بس محسوب شده و پاسخ قاطع داده خواهد شد.

