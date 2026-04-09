بخشایش اردستانی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
در صورت حفط آتشبس، ورود به مذاکره و استفاده از اهرم تنگه هرمز، پیروزی خود را تثبیت کردهایم
احمد بخشایش اردستانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آتشبس دو هفتهای میان ایران و آمریکا برای انجام مذاکرات، گفت: اولاً ایران از این جنگ سرافراز بیرون آمد؛ زیرا شاخصهای ما برای پیروزی همان مواردی بود که خودشان اعلام کرده بودند؛ یعنی آنها اعلام کردند که میخواهند نظام ایران را تغییر دهند، اما نتوانستند و شکست خوردند. گفتند که مسئله هستهای ایران را با اقدام نظامی حل میکنند، اما موفق نشدند. حتی به شهرضا آمدند تا عملیاتی انجام دهند و آن ۴۰۰ کیلو را بربایند، اما نتوانستند. ایران برای نخستینبار بر هرمز حاکم شد و حاکمیت خود را اعمال کرد. آنها میخواستند حمله کنند، اما خودشان پذیرفتند که اگر حمله کنند، ایران با موشک پاسخ خواهد داد؛ بنابراین نتوانستند تنگه را باز کنند و حتی به فحاشی، عتاب و هتاکی نسبت به مردم ایران روی آوردند که نشاندهنده استیصال آنها در مقابل مردم ایران بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن هدف قرار دادن پایگاهها، نیروگاهها و زیرساختهای ما را اعلام کرد. این اقدامات را از سر استیصال انجام دادند. در روز نخست جنگ هم برای ایجاد وحشت به میناب حمله کردند و حدود ۱۷۰ دانشآموز را هدف قرار دادند. مجموع این مسائل و مباحث، آنها را به مرز دیوانگی و استیصال رساند. از سوی دیگر، چون در روز سوم اعلام کرده بودند که پیروزی از آنِ ماست، انتظاری از خود ایجاد کرده بودند که بهزودی جنگ را تمام کنند. در ادامه، یک پیشنهاد ۱۵ بندی ارائه دادند، اما دیدند جنگ به پایان نرسید، تا اینکه ایران یک پیشنهاد ده بندی ارائه و آمریکا اعلام کرد که مذاکره خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر این روند به نتیجه برسد، ما در واقع پیروزی خود را تثبیت کردهایم؛ یعنی تثبیت کردهایم که وارد مذاکره خواهیم شد و در عین حال، اهرمهایی مانند تنگه هرمز را برای فشار در اختیار خواهیم داشت و تحریمها تا حدی کممعنا میشود و احتمال هم دارد که آمریکا بگوید من هم شریک شما در تنگه هرمز باشم. به نظر میرسد بهترین حالت شکل گرفته است.
بخشایش اردستانی درباره اینکه مطرح میشود قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بهعنوان مذاکرهکننده از سوی ایران در این دوره از مذاکرات مسئولیت خواهد داشت، گفت: ما دو مقام مذاکرهکننده داشتیم که آقایان خرازی و لاریجانی بودند. با توجه به نزدیکی آقای قالیباف به مقام معظم رهبری و جایگاه ایشان بهعنوان رئیس مجلس و حضور در فضای جنگ، این احتمال مطرح شد که ایشان مذاکرهکننده باشد.
وی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف توییتهایی هم میزد که برای مخاطبان ایرانی نبود و مخاطب آمریکایی داشت و به معنای این است که وی در کنه ماجرا هستند. البته من اطلاعی ندارم، اما از لابهلای توییتها هم میتوان این برداشت را داشت. در هر صورت، اینگونه نیست که صرفاً یک نفر این کار را انجام دهد؛ رهبری، شوراها و نهادهای مختلف، از جمله شورای عالی امنیت ملی، این روند را دنبال میکنند با این حال آقای قالیباف هم شب گذشته اعلام کردند که پس از ۳ نقض کلیدی چارچوب مورد توافق، آتشبس و مذاکره بیمعناست بنابراین فضای آتش بس هنوز کامل مشخص و قطعی نشده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره اینکه مطرح میشود آتشبس با موافقت رهبری صورت گرفته است، چقدر ضرورت دارد گروهها و جریانها از این تصمیم حمایت کنند، گفت: در پاسخ باید گفت ما دو نکته را باید در نظر بگیریم. نخست، علت حمله به ایران؛ بخشی بودند که سیگنال اشتباهی به آمریکا و اسرائیل منتقل کردند و زمینه حمله فراهم شد. از سوی دیگر، قطب دیگری هم وجود داشت که در شبهای جنگ بسیار درخشان عمل کرد. هنگامی که بحث دفاع از موجودیت ایران مطرح شد، بسیاری از مردم، بهدلیل مخالفت با تجاوز بیگانه و ناراحتی از این موضوع، به دفاع از کشور پرداختند.
بخشایس اردستانی یادآور شد: ما تجربه جنگ هشتساله ایران و عراق را هم داریم. در آن زمان، رهبر انقلاب، امام خمینی، فرمودند جنگ تا از بین رفتن صدام ادامه دارد؛ جنگ هشت سال ادامه یافت و اگرچه خسارات زیادی برجای گذاشت؛ اما بهعنوان قطعهای از بهشت و افتخار باقی ماند.
وی ادامه داد: امروز از آن تجربه درس گرفتهایم. طبیعی است که در جمهوری اسلامی تندروهایی وجود داشته باشند که با هرگونه آتشبس مخالف باشند؛ همانطور که در اسرائیل و آمریکا هم چنین دیدگاهی وجود دارد. مگر اینهایی که آتشبس را انتخاب کردند گفتند آمریکا قابل اعتماد است؟ خیر، گفتهاند در ادامه کار ما برویم در میدان مذاکره چانهزنی کنیم.