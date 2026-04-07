بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز، در موج ۹۹ عملیات وعده‌صادق۴، با رمز مبارک «یا فاطمه‌الزهرا(س)»، در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت های کشور، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، و مراکز فرماندهی و تجمع نظامیان صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را، زیر ضربات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای تهاجمی قرار دادند.

در بخش نخست حملات، بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکت‌های آمریکاییِ سَدارا، اِکسان‌موبیل و داوکَمیکال واقع در منطقه «الجَبیل» عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی «شِورون‌فیلیپس» مستقر در «الجُعیمه» عربستان، با موشک‌های میان‌برد و پهپادهای تهاجمی مورد هدف موثر قرار گرفتند.

همچنین بیش از ۳۰ نقطه در «ریشون‌لتسیون و پتخ‌تیکوا» در مرکز، و «بئرالسبع، دیمونا، آراد، کریات‌گات و اُفاکیم» در نقب، در مرکز و جنوب اراضی اشغالی، در ادامه موج ۹۹ عملیات وعده‌صادق۴، با موشک‌های مستقر بر لانچرهای دو پایه و موشک‌های خیبرشکن، مورد اصابت قرار گرفتند.

یک کشتی کانتینربر متعلق به رژیم صهیونیستی که مأموریت داشت از طریق بندر «خورفکان» امارات، با عبور از تنگه هرمز، تجهیزات نظامی موردنیاز رژیم صهیونیستی را به آن‌ها برساند، مورد اصابت دقیق موشک قرار گرفت و این، درس عبرتی است برای شناورهایی که قصد همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند.

دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی، از شب گذشته «مرکز تعمیر و نگه‌داری نیروی دریایی آمریکا در بندر جبل‌علی امارات» و سامانه‌های راداری و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی، در پایگاه هوایی احمدالجابر کویت را، هدف حملات پرحجم پهپادی قرار دادند.

مدافعان آسمان ایران در ارتش و سپاه، تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، طی ساعات گذشته، یک فروند پهپاد اوربیتر صهیونیست‌ها در تبریز، ۲ فروند موشک کروز در تهران و همدان و ۶ فروند موشک کروز در قزوین را سرنگون نمودند.

موج حملات موثر و کوبنده نیروهای مسلح ایران، علیه زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و مراکز مرتبط با آمریکای جنایتکار در منطقه، سنگین تر و پرحجم‌تر ادامه خواهد داشت.

ما با زیرساخت‌های آمریکا و هم‌پیمانان آن‌ها کاری خواهیم کرد تا سال‌ها، از نفت و گاز منطقه محروم، و مجبور به خروج از منطقه، شوند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم