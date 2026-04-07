قالیباف:
صهیونیسم یک ایدئولوژی نژادپرستانه است
به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در در شبکهٔ ایکس نوشت: کنیسای رفیعنیا (خراسانیها) در تهران، برای دهههای متمادی محل عبادت یهودیان ایران بود. امروز در حملهای که توسط جنایتکاران اسرائیلی انجام شد، این کنیسا ویران شد.
وی افزود: صهیونیسم - یک ایدئولوژی نژادپرستانه و برتریطلب - در پی ریشهکن کردن هر نوع دینداری اصیلی است که با دستور کار مبتنی بر نسلکشی آنها مخالف است.