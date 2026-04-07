خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرزندان ایران، با همهٔ ادیان و اقوامش در برابر تجاوز ایستاده‌اند
کد خبر : 1770742
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارتخارجه گفت: فرزندان ایران، با همهٔ ادیان و اقوامش، همچون مشتی واحد در برابر تجاوز سبعانه آمریکایی-اسرائیلی ایستاده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به جنایت شنیع رژیم صهیونیستی در حمله به کنیسه رفیع‌نیا در قلب تهران در شبکه ایکس نوشت: صبح امروز کنیسه رفیع‌نیا در قلب تهران، مورد هجوم رژیمی قرار گرفت که به غلط خود را نماینده یهودیان معرفی می‌کند؛ این کنیسه‌ ۷۰ ساله تخریب شد و طومارهای تورات مورد بی‌حرمتی قرار گرفت.

بقائی گفت: همانطور که همایون سامه‌یح، نماینده جامعه یهودیان ایران در مجلس، توضیح داد، این جنایت تنفرانگیز در دوره عید فصح یهودیان ارتکاب یافت.

سخنگوی وزارتخارجه گفت: حمله به کنیسه یهودیان ایران، همچون حمله به مسجد، کلیسا، مدرسه، بیمارستان، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی درایران، جنایتی شنیع است که وجود، هویت و تمدن ایرانی را هدف گرفته است.

وی افزود: مسلمان، زرتشتی، ارمنی، آشوری، یهودی، کلدانی،... همه فرزندان یک میهنیم: ایران. ایران، با همهٔ ادیان واقوامش، همچون مشتی واحد دربرابر تجاوز سبعانه آمریکایی-اسرائیلی ایستاده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار