خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

هنوز تصمیمی درباره عدم اعزام زائران ایرانی به حج امسال اتخاذ نشده است

لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنوز تصمیمی درباره عدم اعزام زائران ایرانی به حج امسال اتخاذ نشده است و طبق اعلام نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعزام و یا اعزام نکردن زائران در حج پیش رو به اعلام نظر مراجعی که از آنها استعلام شده بستگی دارد.

به گزارش ایلنا احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۸ فروردین) کمیسیون متبوع خود گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور اعضا و نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: این جلسه در راستای دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم درخصوص ساز و کار اعزام زائران خانه خدا برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن طرح دغدغه‌های مردم درخصوص ضرورت پیش‌بینی حفظ سلامت و امنیت زائران و همچنین هزینه‌های اعزام باتوجه به شرایط پیش آمده، به طرح سوالات و دغدغه‌های مردم پرداختند و سپس نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت گزارشی درباره این موضوعات به کمیسیون ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در این نشست پیرامون موضوعات مربوط به عملیات حج  عمره ۱۴۰۴ و حج ۱۴۰۵ تبادل نظر شد.  سرپرست حجاج ایرانی برنامه ریزی برای انجام حج پیش رو را تشریح کرد و با بیان اقدامات انجام شده قبل و بعد از جنگ رمضان برای برگزاری عملیات حج تمتع، تأکید کرد مجموعه سازمان حج و زیارت با توجه به مسئولیت ذاتی خود و فرصت کم باقیمانده باید اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: در این جلسه نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت  با اشاره به سناریوهای مختلفی که برای برگزاری حج پیش رو بررسی شده است، اعلام کرد که این مجموعه با توجه به تجارب گذشته امور تخصصی را در داخل و کشور میزبان پیگیری کرده است تا زائران از حضور در این کنگره بزرگ محروم نشوند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه بیان کرد: هنوز تصمیمی درخصوص عدم اعزام زائران ایرانی به حج امسال اتخاذ نشده است، طبق اعلام نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعزام و یا اعزام نکردن زائران در حج پیش رو به اعلام نظر و رهنمود مراجعی که از آنها استعلام شده است، بستگی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار