هنوز تصمیمی درباره عدم اعزام زائران ایرانی به حج امسال اتخاذ نشده است

وی در ادامه اظهار کرد: این جلسه در راستای دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم درخصوص ساز و کار اعزام زائران خانه خدا برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن طرح دغدغه‌های مردم درخصوص ضرورت پیش‌بینی حفظ سلامت و امنیت زائران و همچنین هزینه‌های اعزام باتوجه به شرایط پیش آمده، به طرح سوالات و دغدغه‌های مردم پرداختند و سپس نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت گزارشی درباره این موضوعات به کمیسیون ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در این نشست پیرامون موضوعات مربوط به عملیات حج عمره ۱۴۰۴ و حج ۱۴۰۵ تبادل نظر شد. سرپرست حجاج ایرانی برنامه ریزی برای انجام حج پیش رو را تشریح کرد و با بیان اقدامات انجام شده قبل و بعد از جنگ رمضان برای برگزاری عملیات حج تمتع، تأکید کرد مجموعه سازمان حج و زیارت با توجه به مسئولیت ذاتی خود و فرصت کم باقیمانده باید اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: در این جلسه نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت با اشاره به سناریوهای مختلفی که برای برگزاری حج پیش رو بررسی شده است، اعلام کرد که این مجموعه با توجه به تجارب گذشته امور تخصصی را در داخل و کشور میزبان پیگیری کرده است تا زائران از حضور در این کنگره بزرگ محروم نشوند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه بیان کرد: هنوز تصمیمی درخصوص عدم اعزام زائران ایرانی به حج امسال اتخاذ نشده است، طبق اعلام نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعزام و یا اعزام نکردن زائران در حج پیش رو به اعلام نظر و رهنمود مراجعی که از آنها استعلام شده است، بستگی دارد.