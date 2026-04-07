به گزارش ایلنا، مهرداد حمداللهی اظهار کرد: به‌منظور جابه‌جایی انواع کالا در بازه زمانی یادشده، دو میلیون و ۷۹۱ هزار بارنامه برای ناوگان حمل کالا صادر شده است.

وی افزود: جابه‌جایی دو میلیون و ۷۶۳ هزار تُن کالای اساسی در سطح شبکه راه‌های کشور طی این مدت، از افزایش ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا تأکید کرد: با تداوم فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و تلاش بی‌وقفه رانندگان غیور فعال در این حوزه، عملیات جابه‌جایی کالا با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سطح راه‌های کشور در حال انجام بوده و کالاهای مورد نیاز هموطنان در حال حمل و توزیع است.

