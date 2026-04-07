مخبر:
تاوان تاریک کردن موقتی خانه ایرانیان، تاریکی اقتصاد غرب است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تاوان تاریک کردن موقتی خانه ایرانیان، تاریکی اقتصاد غرب است.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در ایکس نوشت: تنزل تخاصم مدعی هژمونی به اخلال در گاز و برق مردم عادی، غایت استیصال است.
وی افزود: طراحان این شرارت بدانند سلب امنیت انرژی یکطرفه نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی شعله تقابل به دریای سرخ و بابالمندب برسد و اقتصاد جهانی مسدود گردد، میفهمند تاوان تاریک کردن موقتی خانه ایرانیان، تاریکی اقتصاد غرب است.