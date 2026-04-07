به گزارش ایلنا، بار دیگر حمله موشکی دشمن آمریکایی - صهیونی سبب شنیده شدن چند انفجار در آبادان و خرمشهر شد.

بنا بر اعلام فرمانداری خرمشهر، کشتی سازی اروندان در حفار شرقی خرمشهر مجدد در امروز سه شنبه مورد حمله دشمن قرار گرفت.

همچنین دشمن ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه حمله موشکی به پاسگاه‌های هنگ مرزی سادات جزیره مینو و پاسگاه مرزی جنوبی جزیره مینو حمله کرد.

ولی‌الله حیاتی امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین گفت: صبح امروز در پی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، چند نقطه در شهرستان‌های خوزستان مورد اصابت و آسیب قرار گرفت.

وی افزود: امروز حدود سه مورد اصابت و انفجار در دزفول رخ داد که تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیتی گزارش نشده است.

حیاتی ادامه داد: همچنین خط مرزی شلمچه، کشتی‌سازی خرمشهر و جزیره مینو در این شهرستان هدف تهاجم و اصابت دشمن قرار گرفته‌اند.

در پی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به برخی زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی در خوزستان، چندین نقطه در استان هدف قرار گرفت.