کشتیسازی اروندان در خرمشهر مورد هجوم چندباره دشمن قرار گرفت
صداهای انفجاری که دقایقی پیش در خرمشهر شنیده شد مربوط به حمله دشمن به کشتی سازی اروندان در خرمشهر است.
به گزارش ایلنا، بار دیگر حمله موشکی دشمن آمریکایی - صهیونی سبب شنیده شدن چند انفجار در آبادان و خرمشهر شد.
بنا بر اعلام فرمانداری خرمشهر، کشتی سازی اروندان در حفار شرقی خرمشهر مجدد در امروز سه شنبه مورد حمله دشمن قرار گرفت.
همچنین دشمن ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه حمله موشکی به پاسگاههای هنگ مرزی سادات جزیره مینو و پاسگاه مرزی جنوبی جزیره مینو حمله کرد.
ولیالله حیاتی امروز سهشنبه ۱۸ فروردین گفت: صبح امروز در پی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، چند نقطه در شهرستانهای خوزستان مورد اصابت و آسیب قرار گرفت.
وی افزود: امروز حدود سه مورد اصابت و انفجار در دزفول رخ داد که تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا مجروحیتی گزارش نشده است.
حیاتی ادامه داد: همچنین خط مرزی شلمچه، کشتیسازی خرمشهر و جزیره مینو در این شهرستان هدف تهاجم و اصابت دشمن قرار گرفتهاند.
در پی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به برخی زیرساختها و مراکز اقتصادی در خوزستان، چندین نقطه در استان هدف قرار گرفت.