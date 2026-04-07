حضرتی:
دشمنان شاید زیرساختها را هدف بگیرند اما نمیتواند سرفرازی ایران را ویران کنند
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت:شاید راهآهن و زیرساخت را هدف بگیرند، اما نمیتوانند سرافرازی ایران را ویران کنند
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
تهدیدِ راهآهن ایران، تهدیدِ یک مسیر یا چند ریل نیست؛ تهدیدِ شریانِ زندگی، کریدورهای حیاتی، پیوندِ شهرها و یکی از نشانههای ماندگار تداوم و همچنین از مهمترین زیرساختهای این سرزمین است
ایران خانه همه ماست و با این تهدیدها نمیهراسد. ایران پیروز و سرافراز میماند. با شجاعت مردمش، با سلحشوری نیروهای مسلح با مقاومت فرزندانش و با اراده ملتی که نه از تخریب میشکند و نه در برابر تجاوز سر فرود میآورد.
آنان شاید راهآهن و زیرساخت را هدف بگیرند، اما نمیتوانند حرکت یک ملت، حافظه یک تاریخ و سرافرازی ایران عزیز را ویران کنند.