عسکری:
کالاهای اساسی به میزان کافی موجود است
رییس کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم داراب در مجلس گفت: کالاهای اساسی به میزان کافی و حداقل برای تابآوری ششماهه موجود است و واردات نیز بهوفور در حال انجام است. بنابراین هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد و ملت بزرگ ایران میتوانند از این بابت آسودهخاطر باشند.
به گزارش ایلنا، محمد جواد عسکری در گفت وگویی تلویزیونی اظهار داشت: ما این پیشبینی را داشتیم که دشمن دیر یا زود مجدداً به ما حمله کند؛ چرا که در جریان مذاکرات این موضوع کاملاً مشهود بود، ما تقریباً در دو مرحله مذاکره بودیم که دشمن حمله را آغاز کرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون کشاورزی، در حوزه تأمین کالاهای اساسی، تخصیص ارز برای واردات، و همچنین بسترسازی برای واردات بهتر و گستردهتر، موضوع را بهصورت جدی دنبال کرد. خوشبختانه مکاتباتی با رئیسجمهور و دستگاههای متولی داشتیم و تمام سازوکارها و زیرساختهای لازم برای واردات کالاهای اساسی فراهم شد.
نماینده مردم داراب در مجلس ادامه داد: کالاهای اساسی به میزان کافی و حداقل برای تابآوری ششماهه موجود است و واردات نیز بهوفور در حال انجام است. بنابراین هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد و ملت بزرگ ایران میتوانند از این بابت آسودهخاطر باشند.
وی گفت: در بخش کالاهای اساسی هیچ کمبودی نخواهیم داشت. ضمن اینکه همراهی و همکاری خود مردم نیز کمک کرده و شرایط تثبیت قیمت کالاها کاملاً مهیا و مشخص است.
رییس کمیسیون کشاورزی افزود: انسانوقتی به مردم کشورمان نگاه میکنیم مواقع حیرتزده میشود. نگاه و دیدگاه این مردم در همهچیز عزتمندانه است؛ از پشتیبانی از نیروهای مسلح گرفته تا حمایت از تولید، دست تکتک مردم و همچنین بهرهبرداران بخش کشاورزی را میبوسم که با جدیت پای کار آمدند.
وی تصریح کرد: انشاءالله روزی برسد که در همه کالاها به خودکفایی برسیم و هیچ مشکلی نداشته باشیم.
این نماینده مجلس گفت: با توجه به تنوع اقلیمی کشور و حضور ملت بزرگ ایران در صحنه، بهویژه بهرهبرداران عزیز که با وجود تمام مشکلات پای کار آمدند، امروز شاهد نتایج خوبی هستیم. ما قوانین لازم را نیز تصویب کردیم؛ یکی از آنها در حوزهی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی است.
وی ادامه داد: در سال پیش رو ما در تولید گندم خودکفا می شویم، انشاءالله در سال پیشِرو، با توجه به بارشهای خوب و پراکنش مناسب آن، پیشبینی میکنیم میزان تولید گندم دیم و آبی ما بالغ بر ۱۲ میلیون تن شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در کالای اساسی و استراتژیک هیچ دغدغهای نداریم گفت: در حوزه دیگر محصولات نیز زیرساختهای ما بهگونهای است که به لطف خدا بخش زیادی از محصولات مازاد را صادر میکنیم؛ این امر هم اشتغال ایجاد میکند، هم مدیریت آب و خاک را بهبود میبخشد، هم بازارهای منطقه را به دست ما میآورد و هم ارزآوری دارد.