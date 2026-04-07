به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، متن بیانیه به این شرح است: «سومین جنگ تحمیلی، با تجاوز غیر قانونی و خلاف مقررات بین‌المللی و منشور سازمان ملل بر ملت ایران تحمیل شد. در کنار تهاجم به غیر نظامیان، اماکن غیر نظامی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و رسانه‌ها که همگی باید مصون از جنگ‌افروزی و مخاصمات مسلحانه باشند، مورد حمله قرار گرفته‌اند. برنامه از پیش اعلام شده ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل مبنی بر حمله به زیر ساخت‌ها و پل‌های ایران نیز به شدت غیر انسانی و مخالف آشکار حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است.

طبق اصول مهم حقوق بشر دوستانه در مخاصمات نظامی، بکار بردن زور هم باید قاعده‌مند باشد. جهت در بند کشیدن ذات سرکش قدرت و «اعمال زور»، اصولی در حقوق جنگ پیش‌بینی شده است؛ با این امید که شاید خوی درندگی و نابودگرانه انسان اسلحه به دست را قالب‌مند نموده و در چارچوب قرار دهد. طبق اصل تفکیک، در درگیرى‌هاى مسلحانه «افراد» و «اهداف غیر نظامی» نباید مورد تهاجم و هدف قرار گیرند.

مطابق پروتکل الحاقى اول کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، در معرض تهدید قرار دادن زندگى غیر نظامیان با هرگونه خطر، تخریب اموال و اشیای ضروری براى زیست انسانی ممنوع و از خطوط قرمز است. بر اساس اصل تناسب نیز حمله‌ای که امکان دارد «به طور اتفاقى» باعث آسیب جانی یا مالی به غیر نظامیان یا ترکیبى از آنها شود، به گونه‌اى که در مقایسه با مزیت نظامى پیش‌بینى شده، بیش از حد باشد، ممنوع تلقی می‌شود.

به‌طور کلی، بکار بردن زور به نحوی که منجر به دگرگونی شرایط زندگى و سبب رنج غیر نظامیان شود نیز ممنوع و خلاف مقررات حقوق بشر و بشر دوستانه است.

تردیدی نیست حمله به پل‌ها و زیرساخت‌های یک کشور که زندگی عادی انسان امروزی در گروی آن است جزء خطوط قرمز حقوق بشردوستانه قرار می‌گیرد و ارتکاب آن جنایت جنگی تلقی می‌شود.

در این برهه تاریخی انتظار است جامعه جهانی، با تمسک به اصول مندرج در اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و روح حاکم بر اساسنامه رم به طور قاطع اقدامات تجاوزگرانه به کشورمان و حملات به زیر ساخت‌های این کشور را محکوم نماید.

ما اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در پاسداشت سوگند و تعهد خود به احقاق حق، استقرار عدالت، حفظ صلح و حاکمیت قانون، ضمن محکومیت هرگونه تجاوز غیر قانونی به زیر ساخت‌های کشور، تمامی ظرفیت، مهارت و دانش خود را برای جلوگیری از توسل به زور و ایجاد جهانی امن‌تر و عادلانه‌تر بکار خواهیم بست.»

