به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی با انتشار ویدیویی از شلیک موشک‌های ایرانی به سمت دشمن- آمریکایی- صهیونی با پرتابگرهای دو فروندی، نوشت:

«و اینک مرحله جدید جنگ

با پرتابگرهای تازه نفس دو فروندیِ موشک‌های فاتح و خیبرشکن

همۀ ضربات قبلی × دو»

بر اساس ویدئوی منتشر شده، روی یکی از موشک‌هایی شلیک شده در واکنش به اظهارات توهین آمیز اخیر رئیس جمهور آمریکا، در پیامی به زبان انگلیسی نوشته شده است: «در کاخ سفید، حرامزاده بودن توهین نیست، بلکه یک معیار شایستگی است.»