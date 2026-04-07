سردار موسوی: وارد مرحله جدیدی از جنگ شدیم/ ضربات قبلی به دشمن، ۲ برابر می‌شود

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از پرتابگرهای دو فروندی جهت شلیک موشک به سمت دشمن آمریکایی صهیونیستی، از ورود به مرحله جدیدی از جنگ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی با انتشار ویدیویی از شلیک موشک‌های ایرانی به سمت دشمن- آمریکایی- صهیونی با پرتابگرهای دو فروندی، نوشت:

«و اینک مرحله جدید جنگ

با پرتابگرهای تازه نفس دو فروندیِ موشک‌های فاتح و خیبرشکن

همۀ ضربات قبلی × دو»

بر اساس ویدئوی منتشر شده، روی یکی از موشک‌هایی شلیک شده در واکنش به اظهارات توهین آمیز اخیر رئیس جمهور آمریکا، در پیامی به زبان انگلیسی نوشته شده است: «در کاخ سفید، حرامزاده بودن توهین نیست، بلکه یک معیار شایستگی است.»

انتهای پیام/
