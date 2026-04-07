بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به فرودگاه شیراز

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حمله به فرودگاه شیراز و از بین بردن چندین فروند هواپیمای مسافربری، سیستم راداری و باند فرودگاه نمونه‌ای آشکار از تعرّض به زیرساخت‌های کاملاً غیرنظامی و نقض جدّی هنجارهای تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل است که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران آن را با شدیدترین عبارات محکوم می‌نماید. این اقدام، صرفاً تخریب یک تأسیسات حمل‌ونقلی نیست، بلکه لطمه‌ای مستقیم به حیات روزمره شهروندان، امنیّت سفرهای هوایی و اعتماد عمومی به نظام هوانوردی غیرنظامی در سطح ملّی و بین‌المللی محسوب می‌شود. فرودگاه‌ها و ناوگان مسافربری، به‌عنوان ارکان حیاتی خدمات عمومی، به‌طور صریح در زمره اهداف غیرنظامی قرار داشته و هرگونه تعرّض به آن‌ها، نقض اصل بنیادین تفکیک و ممنوعیّت حمله به اموال غیرنظامی به‌شمار می‌رود.

در چارچوب حقوق بین‌الملل هوانوردی، به‌ویژه بر اساس کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، دولت‌ها موظّف به تضمین ایمنی و امنیّت هوانوردی کشوری هستند و از هرگونه اقدام علیه هواپیماهای غیرنظامی منع شده‌اند. همچنین کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱، اقدامات علیه ایمنی هواپیماها و تأسیسات مرتبط با هوانوردی را در زمره جرائم بین‌المللی قرار داده است. تخریب عامدانه هواپیماهای مسافربری، نقض صریح این تعهدات الزام‌آور بین‌المللی محسوب می‌گردد.

از منظر حقوق بشردوستانه نیز، چنین اقدامی واجد آثار گسترده انسانی است؛ چراکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوق بنیادینی همچون حق حیات، حق امنیّت، حق آزادی جابه‌جایی و حق دسترسی ایمن به خدمات عمومی را تهدید می‌نماید. خسارات واردشده به این زیرساخت‌ها می‌تواند پیامدهای بلندمدّت اقتصادی، اجتماعی و انسانی برای شهروندان به‌همراه داشته باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این راستا، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) را مخاطب قرار داده و بر ضرورت واکنش فوری، بی‌طرفانه و قاطع این نهاد تخصّصی در محکومیّت این اقدام و صیانت از ایمنی هوانوردی بین‌المللی تأکید می‌نماید.

انتظار می‌رود ایکائو در چارچوب مأموریت خود، از تکرار چنین تهدیداتی جلوگیری نموده و مسؤولیّت‌پذیری عاملان را پیگیری نماید .تداوم بی‌تفاوتی برخی نهادهای بین‌المللی در قبال این‌گونه اقدامات، نه‌تنها به تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی می‌انجامد، بلکه می‌تواند امنیّت زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر جهان را در معرض مخاطره قرار دهد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر لزوم پاسخگویی عاملان این اقدام، اعلام می‌دارد که استفاده از تمامی ظرفیّت‌های حقوقی و بین‌المللی برای پیگیری این نقض آشکار را حق خود دانسته و آن را با جدّیت دنبال خواهد کرد.