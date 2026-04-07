حمله به مراکز علمی، چهره واقعی دشمنان را آشکار کرده است/ عزم ملی برای بازسازی، پاسخی قاطع به این اقدامات است

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری ضمن محکوم کردن حملات به مراکز علمی از جمله دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی، این اقدامات را نشانه‌ای روشن از دشمنی با پیشرفت علمی ایران دانسته و معتقد است که حمله به مراکز علمی همچون دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی، چهره واقعی دشمنان را آشکار کرده است.

معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازهم در پیام خود نوشت:

« به نام خدا

بمباران دانشگاه صنعتی شریف، نماد پیشرفت دانش و فناوری ایرانی، تنها دو روز پس از هجوم به دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که جنایت‌های دشمنان متجاوز حد و مرزی ندارد.

از قتل‌عام دانش‌آموزان بی‌پناه مدرسه میناب گرفته تا حمله به انستیتو پاستور، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فرهنگی، همه نشان‌دهنده جنگ‌افروزی وحشیانه متجاوزان و دشمنی آشکارشان با پیشرفت علمی و فنی ایران است. این موج ویرانگری که با تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی صنعت، انرژی و حمل‌ونقل همراه شده، به خوبی آشکار می‌کند که ترامپ و نتانیاهو تا چه اندازه از یک ایران پیشرفته و توانمند وحشت دارند و چه رویای تاریکی برای ویرانی ایران در سر می‌پرورانند.

با این حال، دشمنان این آب و خاک غافلند که بیشتر این زیرساخت‌های صنعتی، اقتصادی، انرژی، علمی و فناوری به دست توانمند کارشناسان و مدیران داخلی، به‌ویژه دانشمندان و دانش‌آموختگان جوان کشور ساخته شده‌اند. هرچند دیدن آسیب و تخریب آنها بسیار سخت و جانکاه است، اما همگان برای بازسازی وطن مصمم و پر انگیزه اند.»

