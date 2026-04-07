مالک شریعتی:
نوبت کمکهای آمریکایی-صهیونی به قطار و راهآهن رسید!
کد خبر : 1770522
نماینده تهران به تهدید رژیم صهیونیستی علیه خطوط راه آهن و قطارها واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، مالک شریعتی نماینده تهران در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به هشدار به اصطلاح امنیتی اخیر رژیم صهیونیستی نوشت: بعد از مهدکودک، مدرسه، دانشگاه، شرکت دارویی، ورزشگاه، هلال احمر، مسجد، کنیسه، حسینیه، فرودگاه، بیمارستان، مخزن نفت، کلانتری، صنعت، پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی، آبشیرینکن، فولاد، پل و خیابان، مغازه، رستوران و خانه های مسکونی نوبت کمکهای آمریکایی-صهیونی به قطار و راهآهن رسید.