جرئیات موج ۹۹ وعده صادق ۴؛
سپاه: خوشتنداری تمام شد/ بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکتهای آمریکایی در عربستان هدف قرار گرفت
روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۹۹ عملیات وعده صادق ۴ علیه اهداف آمریکایی - صهیونی در واکنش به جنایات دشمن در تجاوز به نیروگاههای پتروشیمی عسلویه و بخشی از تأسیسات آن خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در موج ۹۹ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا فاطمه الزهرا (س)» و تقدیم به شهدای جامعه کلیمیان و مسیحیانِ جنگهای تحمیلی، طی یک عملیات ترکیبی در واکنش به جنایات دشمن در تجاوز به نیروگاههای پتروشیمی عسلویه و بخشی از تأسیسات آن، پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و مراکز تجمع نظامیان و کنترل فرماندهی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را زیر ضربات موشکهای بالستیک و کروز و پهپادهای تهاجمی قرار دادند.
در بخش نخست حملات، بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکتهای آمریکایی (سادرا، اکسون موبیل و داوکمیکال) واقع در منطقه «الجبیل» عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی «شوردن فیلیپس» مستقر در «الجُعیمه» عربستان با موشکهای میان برد و چند فروند پهپادهای انتحاری مورد هدف موثر قرار گرفتند.
یک کشتی کانتینربر متعلق به رژیم صهیونیستی که مأموریت داشت با استفاده از بندر «خورفکان» امارات، بدون عبور از تنگه هرمز تجهیزات نظامی مورد نیاز رژیم صهیونیستی را بصورت زمینی به رژیم برساند، طی یک عملیات اطلاعاتی و تهاجم موشکی مورد اصابت دقیق رزمندگان اسلام قرار گرفت. انهدام این کشتی هشداری به تمام کشتیهایی است که بخواهند با رژیم صهیونیستی و آمریکا به هر نحوی همکاری کنند.
موضع ناو گروه هواپیمابر "CVN ۷۲" تروریستهای امریکایی در اعماق اقیانوس هند نیز با استفاده از موشکهای کروز دریایی برد بلند، مورد تهاجم قرار گرفت.
رهبران بیخرد آمریکا که همهی منافع خود را به پای صهیونیستها ریختهاند، حتی قدرت محاسبه این را ندارند که در مقابل حمله به زیرساختهای ما چه سرمایههای مهمی از آنان در تیررس رزمندگان ماست.
سپاه پاسداران باردیگر اعلام میدارد که ارتش تروریست آمریکا اگر از خطوط قرمز عبور کند، پاسخ ما فراتر از منطقه خواهد بود. ما شروع کننده حمله به اهداف غیرنظامی نبوده و نخواهیم بود؛ اما برای مقابله به مثل در برابر تجاوزات رذیلانه به تأسیسات غیرنظامی، درنگ نخواهیم کرد.
ما با زیرساختهای آمریکا و شرکایش کاری خواهیم کرد که آمریکا و متحدانش تا سالها از نفت و گاز منطقه محروم شوند. شرکای منطقهای آمریکا نیز بدانند تا امروز به جهت حسن همجواری خویشتنداری زیادی داشته و در انتخاب اهداف مقابله به مثل ملاحظاتی داشتهایم ولیکن زین پس همهی این ملاحظات برداشته شده است.