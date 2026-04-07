رژیم صهیونیستی حتی به کنیسا هم رحم نکرد/ طومارهای تورات زیر آوار ماند

به گزارش ایلنا همایون سامه یح، نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی، با حضور در مقابل کنیسا مورد هجوم دشمن آمریکایی_صهیونی در تهران گفت: متاسفانه در دوران اعیاد جامعه کلیمیان در دنیا رژیم صهیونیستی به این جامعه در ایران هم رحم نکرد و یکی از کنیساهای قدیمی و مقدس ما را مورد اصابت قرار داد.