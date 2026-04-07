نماینده کلیمیان ایران:
رژیم صهیونیستی حتی به کنیسا هم رحم نکرد/ طومارهای تورات زیر آوار ماند
نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی در دوران اعیاد جامعه کلیمیان در دنیا حتی به این جامعه در ایران هم رحم نکرد و یکی از کنیساهای قدیمی و مقدس ما را مورد اصابت قرار داد.
به گزارش ایلنا همایون سامه یح، نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی، با حضور در مقابل کنیسا مورد هجوم دشمن آمریکایی_صهیونی در تهران گفت: متاسفانه در دوران اعیاد جامعه کلیمیان در دنیا رژیم صهیونیستی به این جامعه در ایران هم رحم نکرد و یکی از کنیساهای قدیمی و مقدس ما را مورد اصابت قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به حجم تخریب این مکان مقدس اظهار کرد: متاسفانه در جریان این حمله کاملا ساختمان کنیسا تخریب شده است و طومارهای تورات ما در زیر آوار مانده است. این وضعیت مایه تالم جامعه کلیمیان در سراسر دنیا خواهد شد.
نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه رژیم صهیونیستی با امیال ددمنشانه خود نه تنها به جامعه مسلمان بلکه به جامعه دیگر مذاهب دنیا از جمله جامعه یهودیان رحم نکرده است. امیدواریم شاها پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم و آرامش و صلح در جهان پایدار بماند.