رضایی:
تمدید مهلتهای ترامپ از سر عجز و ناتوانی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تمدید مهلتهای ترامپ از سر عجز و ناتوانی است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
تمدید مهلتهای ترامپ از سر عجز و ناتوانی است.
هرجا که سربازان و نیروهایش را تغییر میدهد تا از بنبست دربیاید بلافاصله با یک شکست و بنبست جدیدتر و ییچیدهتر مواجه میشود، و همین او را فرسوده کرده، استیصال در چهرهاش مشهود است, تنها راهکار این است که بپذیرد شکست خورده و کنار بکشد.
شکستقمارباز