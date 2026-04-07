ایروانی از عربستان و امارات خواست از تداوم استفاده از قلمروش علیه ایران جلوگیری کند

متن این نامه به شرح زیر است:

متعاقب دستور دولت متبوع خود و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامه‌های مورخ ۳، ۷، ۱۶، 26، 30 و 31 مارس ۲۰۲۶، مراتب ذیل را به اطلاع جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت می‌رساند:

بر اساس پایش‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز گردیده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی برای طراحی، آماده‌سازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده‌اند. برخی مصادیق مشخص به شرح زیر می‌باشد:

ساعت ۰۰:۲۵ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

ساعت ۱۰:۰۱ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

ساعت ۰۹:۲۰ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

ساعت ۱۱:۰۹ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند؛

ساعت ۱۷:۱۲ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای شناسایی یو-۲اس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمودند؛

ساعت ۱۷:۳۱ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای شناسایی یو-۲اس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمودند؛

ساعت ۱۷:۵۰ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای شناسایی یو-۲اس ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات بر فراز حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمودند؛

ساعت ۲۱:۱۷ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان کِی-سی-135 ایالات متحده آمریکا، در حال عملیات از شمال‌شرق پادشاهی عربستان سعودی، اقدام به سوخت‌گیری هوایی برای جنگنده‌های دشمن نمود؛

ساعت ۲۱:۱۷ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای گشت دریایی و شناسایی پی-8-اِی ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی برای جنگنده‌های ایالات متحده فراهم نمود؛

ساعت ۲۱:۵۹ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده اف-۱۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی شمال‌شرق پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛

ساعت ۲۲:۳۲ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، جنگنده‌های اف-۳۵ ایالات متحده آمریکا، با استفاده و عبور از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی، حملات بمباران علیه اهدافی در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.

با توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای ارتکاب اعمال تجاوز و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو یک دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر اعلام داشته و قویاً از پادشاهی عربستان سعودی می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به‌عمل آورد.

جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت پادشاهی عربستان سعودی، حق خود را برای اتخاذ کلیه تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، به‌منظور صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خویش، محفوظ می‌دارد.