به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده عصر دوشنبه در بازدید میدانی از نقاط آسیب دیده از حمله دشمن در روستای قباق تپه در شهرستان کبودرآهنگ همدان افزود: همت دولت بر تسریع در کار بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در جریان سفر به شهرستان کبودراهنگ از ساختمان واحد تولیدی شرکت تعاونی و تعدادی از منازل آسیب‌دیده در روستای قباق تپه از توابع بخش مرکزی کبودراهنگ مورد حمله دشمن بازدید کرد.

در این سفر فرماندار کبودراهنگ و مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری همدان، معاون رییس جمهور را همراهی کردند.

