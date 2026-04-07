طی سفر به مناطق جنگی صورت گرفت؛

تاکید معاون رییس‌جمهور بر تسریع در بازسازی واحدها و منازل خسارت‌دیده از جنگ

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور بر تداوم حمایت دولت و تسریع در بازسازی واحدها و منازل خسارت‌دیده از جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده عصر دوشنبه در بازدید میدانی از نقاط آسیب دیده از حمله دشمن در روستای قباق تپه در شهرستان کبودرآهنگ همدان افزود: همت دولت بر تسریع در کار بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در جریان سفر به شهرستان کبودراهنگ از ساختمان واحد تولیدی شرکت تعاونی و تعدادی از منازل آسیب‌دیده در روستای قباق تپه از توابع بخش مرکزی کبودراهنگ مورد حمله دشمن بازدید کرد.

در این سفر فرماندار کبودراهنگ و مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری همدان، معاون رییس جمهور را همراهی کردند.

 

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
