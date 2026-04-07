پیام رئیس مجلس خبرگان در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
به گزارش ایلنا، رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی شهادت سرلشکر پاسدار، سید مجید خادمی را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله موحدی کرمانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

شهادت هنر مردان خداست.

در ادامه جنایات تروریستی دشمنان خبیث و فاسد صهیونی- آمریکایی، خون پاک یکی دیگر از سرداران گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی؛ رئیس فرهیخته و خدوم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر زمین ریخته شد و ذات پلید این دشمنان بشریت را بیشتر نمایان ساخت.

مجلس خبرگان رهبری شهادت این سردار مجاهد و گمنام، اما اثرگذار در عرصه امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه الله تعالی)، خانواده محترم ایشان و تمامی سرداران و سربازان گمنام امام زمان (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) در دستگاه اطلاعاتی کشور، تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید عزیز، علو درجات و همنشینی با شهداء و صلحاء و برای همرزمان ایشان، ایمان مستحکم و استقامت در راه ولایت و تعهد به خط مشی ترسیم شده از سوی قائد شهید امت و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) را مسألت می‌نماییم.

