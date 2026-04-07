پیام تسلیت وزیر کشور در پی شهادت سردار سرلشکر سید مجید خادمی

متن پیام وزیر کشور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس دلاور و شجاع سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که در راه دفاع از ایران و انقلاب اسلامی به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شد، مایه افتخار نیروهای مسلح کشور و ننگ دیگری بر تارک دشمنان تروریست است.

سردار خادمی در طول دوران فعالیت خود، با ایثار و فداکاری در سنگر اطلاعات سپاه، نقش ارزنده‌ای در تأمین امنیت کشور ایفا کردند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران، برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.