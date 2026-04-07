پیام تسلیت وزیر کشور در پی شهادت سردار سرلشکر سید مجید خادمی
به گزارش ایلنا، وزیر کشور در پیامی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر کشور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس دلاور و شجاع سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که در راه دفاع از ایران و انقلاب اسلامی به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شد، مایه افتخار نیروهای مسلح کشور و ننگ دیگری بر تارک دشمنان تروریست است.

سردار خادمی در طول دوران فعالیت خود، با ایثار و فداکاری در سنگر اطلاعات سپاه، نقش ارزنده‌ای در تأمین امنیت کشور ایفا کردند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران، برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

