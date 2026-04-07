رئیس قوه قضاییه: احکام مجازات عناصر و ایادی دشمن متجاوز، با سرعت بیشتری صادر شوند
رئیس قوه قضاییه گفت: با استفاده از ظرفیتهای قوانین موجود، بویژه قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، ضرورت دارد آرایِ قضایی و احکامِ مجازات عناصر و ایادی دشمن متجاوز، همچنان با سرعت بیشتری صادر شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای، در نشست با تعدادی از اعضای شورای عالی قضاییه، طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح شرایط فعلی کشور در میانهی نبرد مقدس با جبهه استکبار، اظهار کرد: قدرت و استحکام ایران اسلامی، امروز بالاتر از گذشته است و اُبهت نظام ما در چشم جهانیان مضاعف شده است. دنیا به عینه شاهد شکست و هزیمت مستکبران در برابر قوای مسلح کشور ماست؛ از سویی دیگر، اتحاد و انسجامی وصفناپذیر در ایران اسلامی شکل گرفته است و همه اینها، خلاف نقشهها و برنامههایی است که دشمن زبون قبل از تجاوز در مخیله میپروراند.
رئیس عدلیه: در مواردی که باید حکم مصادره اموال و اعدام در مورد عوامل دشمن صادر شود تسریع صورت گیرد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مبانی عقلانی و شرعی دفاع در برابر دشمن متجاوز بیان داشت: دفاع ما در برابر دشمن متجاوز، از منظر تمامی قواعد و مندرجات حقوق بینالملل و حقوق داخلی، یک دفاع مشروع است. ایران اسلامی در حال اِعمال حق غیرقابل انکار خود در زمینه دفاع مشروع است و ما این دفاع را به مقتدرانهترین شکل ممکن تا تضمین امنیت ملیمان ادامه میدهیم.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به تدارکات پیچیده و چندلایه دشمن پیش از تجاوز، تصریح کرد: دشمن غدّار، پیش از تجاوز و حمله ددمنشانه به ایران اسلامی، تمهیدات و تدارکاتی طرحریزی کرده بود که یکی از آنها، شبه کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه بود. دشمن در خیال خام خود چنین میپروراند که در آن کودتا، ساختار امنیتی ایران اسلامی فرومیپاشد؛ اما آن توطئهی دشمن به شکست مفتضحانه انجامید؛ فلذا ایادی شیطان، پروژه تجاوز همهجانبه و تحمیل جنگ تمام عیار علیه ایران اسلامی را کلید زدند؛ در این پروژه نیز عایدی دشمن چیزی جز شکست و هزیمتِ همراه با خفت و خواری نیست.
رئیس عدلیه در ادامه به اتحاد و انسجام وصفناپذیر ملت ایران اسلامی اشاره کرد وعنوان داشت: به برکت خون مطهر شهدای جنگ تحمیلی سوم و در صدر آنان، سیدالشهدای ایران اسلامی، حضرت امام خامنهای قدسالله نفسه الزکیه، قائد شهید و عزیز امت، در جنگ تحمیلی سوم، پیروزی و ظفرمندی نصیب ایران اسلامی شده است و یکی از نمونهها و مصادیق اعلای این فتح و ظفر، انسجام و اتحاد وصفناپذیر مردمی است که حدود ۴۰ شب است خیابانها را در حمایت از قوای مسلحشان و تکریم امام شهیدشان و عهد با رهبر جدیدشان، به تسخیر خود درآوردهاند. ملت ما ثابت کرد که تسلیمناپذیر و غیرقابل شکست است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: ایران اسلامی اکنون در جنگ تحمیلی سوم و در مواجهه با جبههی دشمن و اغیار، در موضع قدرت قرار دارد؛ حفظ و تثبیت این موضع مقتدرانه، یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ ما به یاری خداوند، با موضع قدرت، جنگ را به نفع جبهه حق، تمام خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه در جنگی تمام عیار با جبههی استکبار قرار داریم، یکی از اولویتهای ما اکنون تشدید نظارت بر بازار ارزاق و مایحتاج عمومی مردم و برخورد قاطعانه، قانونی و عبرتآموز با اخلالگران احتمالی است. در جنگ اخیر، بحمدالله در نتیجه همافزایی و هماهنگی همه قوا و دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی، جریان کلی زندگی مردم مخدوش نشد و حتی در مسافرتهای نوروزی مردم نیز خللی ایجاد نشد؛ این امر بیانگر اقتدار حاکمیتی ما و اهتمام تام و تماممان به امورات و احوالات زندگی و رفاهیات مردم است. این روند باید با قدرت ادامه یابد.
قاضیالقضات در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیتهای قوانین موجود، بویژه قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، ضرورت دارد آرایِ قضایی و احکامِ مجازات عناصر و ایادی دشمن متجاوز، همچنان با سرعت بیشتری صادر شوند؛ بویژه عناصری از اذناب و همکاران دشمن که حکم قانونی آنان، مصادره اموال و سلب حیات است؛ البته مجدداً و مؤکداً تاکید داریم که در رسیدگیها و صدور احکام، نهایت دقت، جامعنگری و عدالتورزی لحاظ شود؛ لکن این امر به هیچ وجه به معنای مماشات با عناصر و ایادی دشمن متجاوز نیست، بلکه امری مُنبعث از اقتضای قضای اسلامی است.