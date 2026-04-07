متن این بیانیه یه شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله به پل B1 در منطقه عظیمیه کرج و تخریب این زیرساخت حیاتی شهری، همراه با تکرار تهدید به حمله به سایر زیرساخت‌های کشور را به‌شدّت محکوم می‌نماید و آن را مصداق بارز نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر می‌داند.

زیرساخت‌های عمومی از جمله پل‌ها، راه‌ها و تأسیسات شهری که نقش مستقیم در تأمین نیازهای اساسی شهروندان، از جمله حمل‌ونقل، دسترسی به خدمات حیاتی، امدادرسانی و تداوم زندگی روزمره دارند، در زمره اهداف غیرنظامی محسوب شده و بر اساس اصول مسلّم حقوق بین‌الملل، از جمله اصل تفکیک، مورد حمایت قرار دارند. حمله به چنین زیرساخت‌هایی، به‌ویژه در شرایطی که مستقیماً زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نقض آشکار این قواعد و در تعارض جدّی با تعهدات بین‌المللی است.

بر اساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، اهداف غیرنظامی نباید مورد حمله قرار گیرند و هرگونه اقدام علیه تأسیسات و زیرساخت‌هایی که برای بقا و رفاه غیرنظامیان ضروری هستند، می‌تواند به‌عنوان نقض جدّی حقوق بین‌الملل تلقی گردد.

علاوه بر این، وارد آوردن خسارات گسترده به زیرساخت‌های حیاتی، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق بر سلامت، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق بر توسعه دارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف عمیق از سکوت و انفعال مجامع بین‌المللی و نهادهای مدعی حقوق بشر در قبال این اقدامات، تأکید می‌نماید که استمرار چنین رویکردی، به تضعیف نظام حقوق بین‌الملل و عادی‌سازی نقض‌های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منجر خواهد شد.

این ستاد از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسرعالی حقوق بشر و سایر نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد با اتخاذ مواضع صریح و مسؤولانه، نسبت به محکومیّت این اقدامات اقدام نمایند. همچنین بر ضرورت پاسخگویی عاملان این حملات و پیگیری حقوقی آن‌ها در مراجع بین‌المللی تأکید می‌گردد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق مردم در برخورداری از امنیّت، رفاه و زیرساخت‌های ایمن، اعلام می‌دارد که پیگیری حقوقی این اقدامات و دفاع از حقوق ملّت ایران در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی را با جدّیت در دستور کار خود قرار خواهد داد.