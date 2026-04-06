آمریکا در غرب آسیا تحقیر شده است
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: لفاظیهای بیادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بیاساس رئیسجمهور متوهم آمریکا نخواهد توانست بیآبرویی و تحقیر آمریکا، در منطقه غرب آسیا را جبران کند.
به گرازش ایلنا متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران، پیرو اعلامیههای حاوی اخطار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (صلوات الله علیه)، از صبح امروز، در موج ۹۸ عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک «یا سید الساجدین علیه السلام»، به فضل الهی، عملیاتهای تهاجمی خود را، علیه مقرهای فرماندهی، عملیاتی، لجستیکی و زیرساختهای صنعتی-نظامی آمریکایی و صهیونیستی، ترتیب دادند.
در بخش نخست این عملیات در صبح امروز رزمندگان نیروی دریایی سپاه، کشتی کانتینربر SDN 7، متعلق به رژیم صهیونیستی را، با موشک کروز هدف قرار دادند که پس از انهدام، دچار آتشسوزی گسترده شد.
ناو بالگردبرِ آبی-خاکی ارتش تروریستی آمریکا با شماره بدنه LHA-7، مورد هجمه پرتابههای تهاجمی قرار گرفت، که پس از این موج، مجبور به عقبنشینی تا اعماق اقیانوس هند شد.
شمال و جنوب تلآویو، مراکز راهبردی در حیفا، شرکتها و کارخانههای شیمیایی در بئرالسبع و محل تجمع نظامیان صهیونیست در «پتختیکوا» مورد اصابت دقیق موشکهای بالستیک غیورمردان هوافضای سپاه قرار گرفتند.
در بخش دیگر عملیاتهای تهاجمی، مرکز تولید مشترک پهپادهای رژیمصهیونیستی در امارات، و تعدادی از هواگردهای مستقر در پایگاه علیالسالم، مورد اصابت دقیق پهپادی و موشکی قرار گرفتند.
در مرحله دوم موج ۹۸، پایگاه «العدیری» آمریکاییها در کویت، مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در پی این اقدام، محل نگهداری بالگردها و اسکان نیروهای متجاوز ارتش تروریستی آمریکا منهدم شدند.
مراکز تجمع و کنترل فرماندهی پایگاه ویکتوریا آمریکا در بغداد، با عملیاتهای موفق و قدرتمندانه مقاومت اسلامی عراق، مورد هدف موثر قرار گرفتند.
پنج محل اختفا و سازماندهی گروهکهای تروریستی در مناطق شمال عراق نیز، پس از شناسایی اطلاعاتی، مورد حمله پهپادی مؤثر قرار گرفتند.
دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک عملیات دقیق و برنامهریزیشده، با بهرهگیری از پهپادهای انهدامی، در ساعات گذشته، پایگاه الخَرج و کمپ العدیری تروریستهای آمریکایی را، زیر ضربات پهپادهای انهدامی «آرش-۲» قرار دادند.
استقرار هواپیماهای آواکس E-3 و پهپادهای MQ-9، حکم چشمان آمریکا در منطقه را داشته، و با توجه به استقرار این نوع هواپیماها و هواپیماهای سوخترسان در پایگاه الخرج، این پایگاه نقش کلیدی در پشتیبانی عملیاتهای آمریکا دارد.
باتوجه به استقرار واحدهای زمینی، نیروهای ویژه و واحد ویژه بالگردی «نایت استالکِرز»، کمپ العدیری واقع در کویت، نقش مهمی در عملیات شکستخورده دشمن در جنوب اصفهان را داشته، که اکنون، زیر ضرب حملات دقیق ارتش قرار گرفته است.
مدافعان آسمان ایران در ارتش و سپاه، تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور، در ساعات گذشته موفق به سرنگونی یک فروند پهپاد اوربیتر در کرمانشاه، یک فروند پهپاد هرمس-۹۰۰ در اندیمشک، ۲ فروند پهپاد MQ-9 در اصفهان و قشم و یک فروند موشک کروز جاسم توسط غیورمردان سپاه، و ۲ فروند موشک کروز تاماهاوک و جاسم، در تهران و همدان توسط دلاورمردان ارتش شدند.
لفاظیهای بیادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بیاساس رئیسجمهور متوهم آمریکا، که ناشی از گرفتاری در بنبست، و توجیه شکستهای پیدرپی ارتش آمریکاست، هیچ تاثیری در تداوم عملیاتهای تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام، علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بیآبرویی و تحقیر آمریکا، در منطقه غرب آسیا را جبران کند.
به یاری خداوند متعال، با هر اقدام شما، شکست دیگری بر شکستهای قبلی شما، اضافه خواهد شد.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم