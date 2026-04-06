پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت سردار خادمی

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت سردار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیامی منتشر کرد.
پیام تسلیت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت سردار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
شهادت سرلشکر پاسدار، سردار شهید سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی اقدام تروریستی امریکایی-اسرائیلی ثمره سالها مجاهدت صادقانه و تلاش مستمر ایشان در مسیر تامین امنیت، پاسداری از استقلال و خدمت به اعتلای ایران اسلامی است.
این جنایت نشانهای آشکار از ناتوانی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی است، که میکوشد ناکامیهای خود در رسیدن به اهدافش را با ترورهای کور جبران کند. غافل از آنکه چنین اقداماتی نه تنها اراده ملت ایران را تضعیف نمیکند، بلکه عزم آن را برای ادامه مسیر مقاومت مستحکمتر میسازد.
شهادت این سردار سرافراز را به خانواده محترم و همرزمان ایشان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند رحمان و رحیم، برای آن مجاهد نستوه رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران