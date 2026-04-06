به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

«پس از عملیات پهپادی که ساعاتی پیش توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از پهپادهای انهدامی «آرش ۲» علیه پایگاه العدیری دشمن متجاوز آمریکایی انجام شد، تصاویر ماهواره‌ای اصابت این پهپادها به اهداف مورد نظر و خسارت‌های ناشی از آن منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تصاویر حاکی است؛ ۸ نقطه در پایگاه العدیری کویت شامل محدوده اسکان، ساختمان‌های اسکان، سوله‌های تجهیزاتی و آشیانه‌های تعمیر و نگهداری بالگرد مورد اصابت قرار گرفته است.»