تصاویر ماهواره‌ای اصابت پهپادهای ارتش به پایگاه العدیری

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصاویر ماهواره‌ای اصابت پهپادهای «آرش ۲» به پایگاه العدیری آمریکا را منتشر کرد.

 

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

«پس از عملیات پهپادی که ساعاتی پیش توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از پهپادهای انهدامی «آرش ۲» علیه پایگاه العدیری دشمن متجاوز آمریکایی انجام شد، تصاویر ماهواره‌ای اصابت این پهپادها به اهداف مورد نظر و خسارت‌های ناشی از آن منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تصاویر حاکی است؛ ۸ نقطه در پایگاه العدیری کویت شامل محدوده اسکان، ساختمان‌های اسکان، سوله‌های تجهیزاتی و آشیانه‌های تعمیر و نگهداری بالگرد مورد اصابت قرار گرفته است.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار