خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام یک فروند پهپاد «اوربیتر» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در تبریز

کد خبر : 1770243
لینک کوتاه کپی شد.

ساعتی پیش، یک فروند پهپاد «اوربیتر» دشمن متجاوز توسط سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش در تبریز، ساقط شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعتی پیش، یک فروند پهپاد «اوربیتر» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در تبریز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. 

با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۶۸ فروند رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار