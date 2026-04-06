انهدام یک فروند پهپاد «اوربیتر» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در تبریز
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعتی پیش، یک فروند پهپاد «اوربیتر» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در تبریز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۶۸ فروند رسید.