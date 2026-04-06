شهادت ۴ نفر از افسران ارتش در مقابله با هواگردهای دشمن متجاوز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در جریان شکست مفتضحانه ارتش ترویست آمریکا و هجوم چندین هواگرد تهاجمی به استان اصفهان در روز گذشته و در میان تبلوری از اتحاد و انسجام دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همراهی گروه‌های مردمی، ۴ نفر از افسران جان برکف، رشید و غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران که در قالب گروه‌های پدافندی واکنش سریع برای دفاع از آسمان ایران در منطقه مهیار واقع در جنوب اصفهان سازماندهی شده بودند، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

در این گزارش در تشریح نحوه شهادت آمده است بامداد روز گذشته، این افسران رشید ارتش اسلام در اقدامی شجاعانه با حضوری به موقع درنبرد مستقیم با جنگنده‌ها و بالگردها و پهپادهای مسلح وهواپیماهای پشتیبانی دشمن متجاوز در منطقه مهیار اصفهان به سمت این اهداف هوایی شلیک کردند که پس از اصابت یک فروند موشک دوش پرتاب به هواپیمای متجاوز، توسط سایر هواگردهای دشمن مورد تهاجم و اصابت قرار گرفتند و به فیض عظمای شهادت رسیدند.

این اقدام متهورانه و شجاعانه به فرماندهی شهید سرتیپ دوم مسعود زارع فرمانده دلاور دانشکده پدافند مرکز آموزش توپخانه و موشک‌های نیروی زمینی ارتش صورت گرفت و شهید سرهنگ سیدسعید موسوی، شهید سرهنگ دوم معین حیدری و شهید ستوانیکم میلاد سالاروند از همرزمان این شهید والامقام بودند.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک و تسلیت شهادت افسران شجاع نیروی زمینی ارتش و درود به روان پاک شهیدان راه دین و وطن در ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوای مسلح در جنگ تحمیلی سوم، مجاهدت و ایثارگری این شهیدان گرانقدر را مصداق بارز «ارتش فدای ملت» عنوان کرد و افزود؛ رزمندگان دلیر ارتش مقتدر همچنان آماده جانفشانی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

