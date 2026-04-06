تصویب موادی از طرح تامین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون، موادی از طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس» تصویب شد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، گفت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور نیکزاد نایب رییس مجلس، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وی توضیح داد: در این جلسه طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس» بررسی شد که بخشهایی از آن تصویب شد.
رضایی ادامه داد: این طرح به منظور اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همینطور تنظیم ترتیبات و رژیم جدید برای تنگه هرمز تدوین شده و انشاءالله بعد از اتمام بررسی در جلسه کمیسیون، به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم است مدیریت تنگه هرمز را بر عهده داشته باشد و به صورت هوشمند آن را کنترل کند و ما در حال قانونگذاری برای این موضوع و تنظیم یک چارچوب برای تعیین رژیم جدید حاکم بر تنگه هرمز هستیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجددا تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم به حفظ و ادامه مدیریت تنگه هرمز است.
وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه آخرین وضعیت جبهههای نبرد نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس از نیروهای مسلح بابت پیروزیهای شگرفی که بهویژه طی روزهای اخیر در برتری هوایی نسبت به دشمن داشتهاند و ضربات کوبندهای که در داخل و خارج به دشمن وارد کردند، تقدیر و تشکر کردند.
رضایی در پایان گفت: عملیات نیروهای مسلح در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و دشمنان منتظر پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران باشند.