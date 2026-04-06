اسلامی شهادت سردار سیدمجید خادمی را تسلیت گفت
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در پیامی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستان پلید تجاوزگران آمریکایی–صهیونیستی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
در میان اندوه عمیق ملت شریف ایران در پی شهادت جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی کشور، خبر شهادت فرمانده مؤمن و دلیر، سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دستان پلید تجاوزگران آمریکایی–صهیونیستی، داغی سنگین و جانکاه بر دلها نشاند و بار دیگر عمق دشمنی بدخواهان این مرز و بوم با امنیت و اقتدار ایران اسلامی را آشکار ساخت.
آن فرمانده مجاهد و بصیر، در طول سالیان خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با اخلاص و گمنامی، عمر گرانبهای خویش را در مسیر پاسداری از امنیت، عزت و کرامت کشور صرف کرد. تسلط راهبردی ایشان بر عرصههای امنیتی و اطلاعاتی، تلاش خستگیناپذیر برای مقابله با نفوذ و صیانت از اطلاعات و منافع راهبردی کشور، برگهای درخشانی از کارنامه مجاهدتهای ماندگار این شهید در پاسداری از استقلال و اقتدار میهن اسلامی است.
این فرمانده اخلاقمدار، متعهد و پرتلاش، آرامش و امنیت پایدار کشور را آرمانی بزرگ میدانست و سرانجام نیز در همین مسیر پرافتخار به فیض عظیم شهادت نائل آمد. نام و یاد این سردار رشید، در جمع کاروان پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی و در کنار یاران صدیق امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان امام خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) جاودانه خواهد ماند.
اینجانب شهادت این فرمانده مؤمن و فداکار را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معزز و صبور ایشان، همرزمان گرانقدر در نیروهای مسلح و فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صمیمانه تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و همنشینی با صالحان مسئلت دارم.