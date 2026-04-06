پایگاه الخرج و کمپ العدیری آماج حملات پهپادهای ارتش

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بصیر، صبور و حماسه‌آفرین ایران اسلامی!

در پی اقدامات کینه‌توزانه دشمنان در تعرض به کشور عزیزمان، دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک عملیات دقیق و برنامه‌ریزی‌ شده، با بهره‌گیری از پهپادهای انهدامی، در ساعات گذشته پایگاه الخرج و کمپ العدیری دشمن متجاوز آمریکایی را زیر ضربات پهپادهای انهدامی «آرش ۲» قرار دادند.

استقرار هواپیماهای آواکس E3 و پهپادهای MQ9 حکم چشمان آمریکا در منطقه را داشته و با توجه به استقرار این نوع هواپیماها و هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه الخرج یا شاهزاده سلطان، این پایگاه نقش کلیدی در پشتیبانی عملیات‌های آمریکا دارد.

با توجه به استقرار واحدهای زمینی، نیروهای ویژه و واحد ویژه بالگردی «نایت استالکِرس»، کمپ العدیری واقع در شمال شهر کویت نقش مهمی در عملیات اخیر دشمن متجاوز در جنوب اصفهان داشته است. «نایت استالکرس» بعد از شکست آمریکا در عملیات «طبس» موسوم به عملیات «پنجه عقاب» تشکیل شد.

در پرتو مقاومت و پایمردی شما ملت قهرمان ایران، فرزندان فداکار این سرزمین در ارتش جمهوری اسلامی ایران با روحیه‌ای استوار و اراده‌ای راسخ ایستاده‌اند.

باور عمیق به صیانت از امنیت و آرامش مردم، رزمندگان ارتش را، چون دژی مستحکم در تقابل با زیاده خواهان به کارزار حق علیه باطل آورده و هر لحظه آماده‌اند تا با اتکا به ایمان، انضباط و مجاهدت در زمین، هوا و دریا، از مرزهای ایران عزیز دفاع کنند.»