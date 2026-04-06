پیام سازمان اطلاعات سپاه در پی شهادت سرلشکر پاسدار مجید خادمی

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت سرلشکر پاسدار مجید خادمی پیامی صادر و تاکید کرد: دشمن شرور و مستأصل بداند ضربه انتقامی بزرگ سازمان اطلاعات سپاه، ذیل عملیات «انتقام خُرد کننده» در انتظار آمرین و عاملین این جنایت خواهد بود.

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:

شهادت سردار سرلشکر پاسدار مجید خادمی، ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر مبارک فرمانده کل قوا، سربازان گمنام امام زمان (عج) و همه علاقه‌مندان به راه انقلاب عظیم اسلامی ایران، تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

سرلشکر خادمی به عنوان یک فرمانده شناخته شده در عرصه‌های اطلاعاتی و امنیتی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران و میان سرویس های اطلاعاتی جهان، نقشی ارزنده در پشتیبانی اطلاعاتی از جبهه گسترده نبرد با دشمن شیطانی آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار طی نبرد میهنی اخیر داشته است.

بدون شک مسیر ترسیم شده این شهید عزیز و خادم ملت ایران در جامعه اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که واجد ویژگی‌ها و تمایزات راهبردی و چند لایه است، بدون توقف و سکون علیه توطئه‌های دشمن در داخل و خارج از کشور توسط همرزمان ایشان دنبال خواهد شد.

دشمن شرور و مستأصل بداند ضربه انتقامی بزرگ سازمان اطلاعات سپاه، ذیل عملیات «انتقام خُرد کننده» در انتظار آمرین و عاملین این جنایت خواهد بود.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

sepahnews.ir | سپاه نیوز

 

 

