تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم توجه به حمایت از بخش خصوصی در مناطق آزاد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با مدیران ارشد مناطق آزاد، بر لزوم حمایت ویژه از بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در ایام جنگ تحمیلی به صورت مستمر با بازدیدهای سرزده نحوه خدمت رسانی به مردم را مورد بررسی قرار میدهد، امروز در نشست مشترک با دبیر، معاونین و مدیران عامل مناطق آزاد سراسر کشور، راهبردهای این سازمان برای نظارت بر عملکرد این مناطق را تبیین کرد.
رئیس سازمان بازرسی بر ضرورت تأمین بیوقفه مایحتاج عمومی در مناطق آزاد تأکید کرد.
وی در ادامه، تقویت بخش خصوصی را کلید توسعه مناطق آزاد دانست و تصریح کرد: باید مشوقهای واقعی برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شود.
در پایان این نشست، مقرر شد مشکلات مناطق آزاد به منظور پیگیری رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، به سازمان بازرسی منعکس گردد؛ بنابراین این گزارش، در نشست فوق برخی از مدیران مناطق آزاد در استانها به صورت دورسخنی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.