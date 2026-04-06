رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت: دانش‌آموختگان شریف، سکوت را بشکنند

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف درخواست کرد به بمباران نظامی این دانشگاه از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل، اعتراض کنند.

به گزارش ایلنا، در پی حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به دانشگاه صنعتی شریف، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«دانشگاه شریف هزاران نخبه را تحویل ایران و جهان داده است. نخبگان، دانشمندان و دانشجویانی که در بزرگ‌ترین کمپانی‌های جهان هم‌اکنون مشغول هستند. 

همه عزیزانی که در شریف درس خواندن را دعوت می‌کنم سکوت را بشکنند از دانشگاه شریف با هر زبانی که می‌توانند بنویسند و اعتراض کنند.»

