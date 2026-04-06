مخبر شهادت سردار خادمی را تسلیت گفت
مشاور مقام معظم رهبری شهادت رئیس اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدمخبر در پیامی شهادت سردار مجید خاتمی را تسلیت گفت که به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»
شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار مجید خادمی، رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پیشگاه مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، خانواده معزز این شهید گرانقدر، پاسداران گمنام سپاه پاسداران و عموم مردم شریف ایران، تبریک و تسلیت عرض میکنم.
تلاشهای مجاهدانه این سردار شهید در طول سالهای مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه در حوزههای اطلاعاتی و امنیتی در مقابل دستگاههای جاسوسی کشورهای متخاصم، به عنوان یادگار ایشان در تاریخ این کشور ثبت و ضبط خواهد شد.
ضربه به تیمهای تروریستی خارجی و عناصر خودفروخته داخلی و شکست طرحهای مختلف آنان برای به آشوب کشیدن داخل همزمان با تجاوز آمریکایی - صهیونی به خاک مقدس ایران عزیز، ثمره زحمات شبانهروزی این شهید سعید در دوران مسئولیت ایشان پس از جنگ دوازده روزه بود.
ضمن گرامیداشت یاد و راه این شهید والامقام، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز علوّ درجات و برای خانواده ایشان صبر و اجر مسئلت داشته و برای جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه در ادامه سومین دفاع مقدس، آرزوی موفقیت دارم.
محمد مخبر