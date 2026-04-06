به گزارش ایلنا،در پی تداوم جنگ غیرقانونی و تهدیدهای آشکار علیه زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که هرگونه تهدید یا اقدام برای هدف قرار دادن تأسیسات آب و برق که مستقیماً با حیات و امنیت شهروندان در ارتباط است، نقض صریح حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت جنگی به شمار می‌آید و جامعه جهانی باید در برابر چنین رفتارهایی موضعی قاطع و مسئولانه اتخاذ کند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در حالی که بیش از یک ماه از آغاز تجاوز نظامی غیرقانونی و اقدامات خصمانه رژیم‌های تروریستی آمریکا و صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، ابعاد تازه‌ای از رویکرد خطرناک و غیرقانونی تهدیدکنندگان علیه ملت ایران آشکار شده است. در این میان، طرح صریح تهدیدهایی مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله نیروگاه‌های برق، شبکه‌های انتقال انرژی و تأسیسات تأمین و توزیع آب و توسط رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که دستش به خون کودکان و مردان و زنان آین آب و خاک آلوده است، نشانه‌ای روشن از عبور از تمامی موازین حقوقی، اخلاقی و انسانی در منازعات بین‌المللی و تهدید به نابودی زیرساخت‌هایی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم، سلامت عمومی، امنیت غذایی، فعالیت‌های اقتصادی و استمرار خدمات اساسی جامعه در ارتباط است، اقدامی آشکار برای ایجاد رعب و اخلال در زندگی جمعیت غیرنظامی محسوب می‌شود.

فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که هرگونه تهدید یا اقدام علیه تأسیسات حیاتی آب و برق، از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌طور صریح ممنوع بوده و مصداق نقض آشکار قواعد بنیادین حاکم بر مخاصمات مسلحانه است. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و نیز قطعنامه ۲۵۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی که نقش اساسی در حیات و سلامت مردم دارند باید از هرگونه حمله نظامی مصون باشند. تهدید به تخریب یا هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و شبکه‌های انرژی که بقای خدمات عمومی و زندگی میلیون‌ها انسان به آن وابسته است، نه‌تنها اقدامی غیرقانونی بلکه از منظر حقوقی می‌تواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.

این فراکسیون تصریح می‌کند که زیرساخت‌های صنعت برق و آب کشور صرفاً تأسیسات صنعتی نیستند، بلکه ستون‌های اصلی حیات اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند. اختلال در این بخش‌ها به معنای تهدید مستقیم سلامت مردم، امنیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، پایداری خدمات شهری، فعالیت صنایع و زندگی روزمره شهروندان است. از این رو هرگونه تهدید یا اقدام علیه این تأسیسات در واقع تهدیدی علیه جمعیت غیرنظامی و نقض آشکار حقوق بنیادین انسان‌هاست.

همچنین باید یادآور شد که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق کشور با سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی و با اتکا به سرمایه‌های مردمی ایجاد شده است. بنابراین هرگونه حمله یا تهدید علیه این تأسیسات، در حقیقت تعرض به دارایی‌های عمومی و سرمایه‌های متعلق به مردم ایران است و این امر به‌خوبی نشان می‌دهد ادعاهای برخی دولت‌ها مبنی بر حمایت از مردم، در برابر چنین تهدیداتی فاقد هرگونه اعتبار و صداقت است.

فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید می‌کند که صنعت آب و برق کشور با تکیه بر توان فنی متخصصان داخلی و با مشارکت گسترده بخش خصوصی، از آمادگی کامل برای حفظ پایداری شبکه‌های حیاتی برخوردار است. ظرفیت‌های فنی، لجستیکی و نیروی انسانی متخصص این صنعت در هماهنگی کامل با وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مسئول بسیج شده است تا از تاب‌آوری زیرساخت‌ها صیانت شود، تجهیزات مورد نیاز تأمین گردد و در صورت بروز هرگونه آسیب احتمالی، بازسازی و تداوم خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد تا زندگی مردم با کمترین اختلال ادامه یابد.

این فراکسیون ضمن محکومیت شدید و صریح تهدیدات مطرح‌شده علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور، از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشردوستانه از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تمامی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی می‌خواهد به مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود عمل کرده و چنین تهدیداتی را که آشکارا ناقض حقوق بین‌الملل و قواعد بشردوستانه است، به‌طور قاطع محکوم کنند. سکوت یا بی‌تفاوتی در برابر تهدید به حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، نه‌تنها به تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی منجر خواهد شد، بلکه پیامدهایی خطرناک برای امنیت جهانی و اصول انسانی در پی خواهد داشت.

فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه آب و برق، یک ضرورت راهبردی برای امنیت ملی و رفاه عمومی است. صنعت آب و برق کشور با اتکا به توان متخصصان خود و همراهی بخش خصوصی، در کنار مردم ایران ایستاده و برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی، حفظ پایداری خدمات و دفاع از حق ملت ایران برای برخورداری از امنیت و زندگی عادی، با تمام توان به مسیر خدمت‌رسانی ادامه خواهد داد.

عبدالجلال ایری

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور

انتهای پیام/