مرحله دوم موج ۹۸؛ حمله به آمریکا و تجزیهطلبان
روابط عمومی سپاه از اجرای مرحله دوم موج ۹۸ و حمله همزمان به ارتش تروریستی آمریکا و گروهکهای تروریستی تجزیهطلب خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه، در ادامه موج ترکیبی و فراگیر نود و هشت عملیات وعده صادق ۴، با رمز مبارک " یا سیدالساجدین" و تقدیم به همه بانوان غیور کشور که جبهه خیابان را مدیریت مینمایند، پایگاه «العدیری» کویت به عنوان یکی از مواضع شکلگیری تهدید و تجاوز علیه میهن اسلامی ایران، به فضل الهی مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی رزمندگان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در پی این اقدام محل نگهداری بالگردها و اسکان نیروهای متجاوز ارتش تروریستی آمریکا منهدم شدند.
مراکز تجمع و کنترل فرماندهی پایگاه ویکتوریا آمریکا در بغداد نیز باعملیاتهای موفق و قدرتمندانه مقاومت اسلامی عراق مورد هدف موثر قرار گرفتند.
۵ محل اختفا و سازماندهی گروهکهای معارض و تروریستی در مناطق شمال عراق نیز پس از شناسایی اطلاعاتی مورد حمله پهپادی مؤثر قرار گرفتند.
در ادامه همانطور که قبلا هشدار داده بودیم دشمن را به صورت خیلی سخت به سزای اعمال تروریستیش در شب گذشته خواهیم رساند.