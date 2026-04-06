به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه، در ادامه موج ترکیبی و فراگیر نود و هشت عملیات وعده صادق ۴، با رمز مبارک " یا سیدالساجدین" و تقدیم به همه بانوان غیور کشور که جبهه خیابان را مدیریت می‌نمایند، پایگاه «العدیری» کویت به عنوان یکی از مواضع شکل‌گیری تهدید و تجاوز علیه میهن اسلامی ایران، به فضل الهی مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی رزمندگان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در پی این اقدام محل نگهداری بالگرد‌ها و اسکان نیرو‌های متجاوز ارتش تروریستی آمریکا منهدم شدند.