فراهانی خبر داد:
پایداری شبکه برق تهران در شرایط جنگی
معاون هماهنگی امور استانهای معاونت اجرایی رییس جمهور، در بازدید از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تقدیر از عملکرد کارکنان این صنعت، پایداری شبکه برق تهران در شرایط بحرانی و جنگی را مایه افتخار دانست.
به گزارش ایلنا،مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری، در جریان بازدید از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در نشستی با حضور مسئولان این شرکت، در جریان آخرین وضعیت شبکه برق پایتخت و اقدامات انجامشده برای مقابله با آسیبهای ناشی از جنگ قرار گرفت.
در این جلسه، گزارشی از عملکرد مجموعه ارائه شد که در آن به وضعیت شبکه برق استان تهران، خسارات واردشده و اقدامات فوری برای جایگزینی تجهیزات و رفع مشکلات اشاره شد.
فراهانی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت برق، اظهار داشت: تلاشهای جهادگرانه همکاران این حوزه که همچون رزمندگان در میدان عمل حضور داشتند، قابل تقدیر است و وضعیت فعلی توزیع برق در تهران مایه مباهات است.
وی با اشاره به نقش راهبردی صنعت برق در شرایط جنگی افزود: در چنین شرایطی، برخی صنایع به نماد موفقیت یا ناکامی تبدیل میشوند و صنعت برق از مهمترین آنهاست. با وجود شدت حملات و آسیبها، پایداری شبکه و رفع سریع خاموشیها نشاندهنده عملکرد موفق این بخش است.
معاون هماهنگی امور استانهای معاونت اجرایی رییس جمهوری همچنین تمرکز حملات بر نیروگاهها را نشانه اهمیت حیاتی این صنعت دانست و تأکید کرد: موفقیت صنعت برق، نقش مهمی در حفظ پایداری کشور و ناکامی دشمن داشته است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت دانش و ریسک خاطرنشان کرد: مستندسازی تجربیات و آمادگی برای سناریوهای بحرانی، از عوامل کلیدی در مدیریت موفق بحران بهشمار میرود.
فراهانی در ادامه با اشاره به برنامههای بازسازی گفت: بر اساس دستور ریاستجمهوری، روند شناسایی و اولویتبندی خسارات آغاز شده و صنعت برق بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در بازسازی قرار دارد.
وی در پایان اظهار داشت: این چالشها میتواند به فرصتی برای تقویت زیرساختها و افزایش توانمندی کشور تبدیل شود.
در ادامه این نشست، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از برگزاری جلسات روزانه با حضور ۳۵۰۰ نیروی عملیاتی خبر داد و گفت: استفاده از تجهیزات و سامانههای پیشرفته، امکان مدیریت دقیق شبکه برق را فراهم کرده است.
وی افزود: طی این مدت حدود ۴۰۰ حادثه جدی در شبکه برق تهران رخ داده که با تلاش نیروها، میانگین زمان رفع خاموشی به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است.
ناظریان همچنین از پاسخگویی به بیش از ۳۵۰ هزار تماس مشترکان خبر داد و گفت: ۸۳ درصد تماسها از طریق سامانههای هوشمند، پیش از معرفی مشترک شناسایی شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در پایان به یکی از بزرگترین عملیاتهای اخیر در شرق تهران اشاره کرد و گفت: در این حادثه بیش از نیممیلیون مشترک دچار قطعی برق شدند، اما با اولویتبندی مناسب، برق ۱۳ بیمارستان در کمتر از ۳۰ دقیقه و برق سایر مشترکان در کمتر از دو ساعت وصل شد.