پیام تسلیت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پی شهادت سردار خادمی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیامی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،متن پیام حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

شهادت مظلومانه و افتخارآمیز مجاهد نستوه، سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس مقتدر و فرهیخته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دست ایادی استکبار جهانی و دشمنان بزدل آمریکایی-صهیونیستی، موجب تالم و تاثر عمیق گردید.

این سردار عالی‌قدر و کارآزموده که عمر پربرکت خویش را در سنگرهای حساس اطلاعاتی و امنیتی وقف صیانت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و آرامش ملت ایران و مبارزه با عناصر ضد اتقلاب کرده بود، سرانجام در راه دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دفاع از امنیت کشور، شهد شیرین شهادت را نوشید و به همرزمان شهیدش پیوست. بی‌تردید مجاهدت‌های سترگ ایشان در مواجهه با نقشه‌های شوم دشمنان و صیانت از امنیت ملی، برگ زرینی در تاریخ ایثارگری‌های فرزندان ملت در سپاه پاسداران خواهد بود.

اینجانب شهادت این سرباز مخلص ولایت را به محضر حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، نایب برحقش مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده مکرم، جامعه اطلاعاتی کشور و همرزمان رشید ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه باری‌تعالی برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

خون مطهر این شهید بزرگوار، بی‌شک عزم حافظان امنیت و عدالت را در پیگیری راه مقاومت و برخورد قاطع با متجاوزان و تروریست‌های بین‌المللی استوارتر خواهد ساخت.

احمدرضا پورخاقان 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
