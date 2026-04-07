۳ عامل اصلی حمله آمریکا به ایران/ اعتراف ترامپ درباره ارسال سلاح به داخل کشور اعترافی روشن برای کشتار و کودتا و قابل پیگیری حقوقی است

علی‌بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله آمریکا به ایران با مطرح کردن یکسری ادعا، عنوان کرد: من ۳ عامل را برای آغاز حملات ایالات متحده به کشورمان مطرح می‌‌دانم؛ البته این به آن معنا نیست که این عوامل با یکدیگر برابر باشند اما از جمله عوامل موثر برای تجاوز آمریکا به کشورمان هستند.

سخنگوی دولت سیزدهم با بیان اینکه نکته اول ذات استکباری ایالات متحده است، عنوان کرد: آمریکا بر اساس ذات اسکتباری و زیاده‌خواهی که دارد می‌خواهد همه منافع جهان را در اختیارش خودش قرار دهد و کشور ایران هم چه از نظر منابع طبیعی و چه از نظر منابع انسانی کشوری نیست که چنین ذاتی بخواهد از آن گذر کند. ایالات متحده همیشه به این منابع چشم داشته است؛ نه امروز و بعد از انقلاب بلکه پیش از انقلاب هم به این منابع چشم داشت و سعی می‌کرد آنها را در اختیار خودش بگیرد و با روش‌های مختلف بهره‌برداری کند؛ حال یک زمانی با شاهان دست نشانده، یک زمانی با روش مذاکره و زمانی هم کسی مانند ترامپ تصور می‌کند با جنگ بتواند غنایمی را به دست بیاورد که این از ذات خود ایالات متحده ناشی می‌شود.

وی افزود: نکته مکمل و دوم، اثرگذاری رژیم صهیونیستی است؛ به واسطه تغایر ذاتی که این رژیم با جمهوری اسلامی دارد؛ یعنی چون رژیم یک موجود نامشروع است، وجودش با جمهوری اسلامی دارای تغایر ذاتی است. جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی نمی‌توانند یکدیگر را بپذیرند. رابطه هست و نیستی با یکدیگر دارند، یعنی اگر حقی باشد، ظلمی نمی‌تواند باشد. اگر ظلمی باشد حقی نمی‌تواند باشد؛ به همین دلیل رژیم صهیونیستی اثرگذاری زیادی بر آمریکا داشته است.

بهادری جهرمی بیان کرد: رژیم صهیونیستی در میان سردمداران یک شخصیت وحشی است؛ سابقه‌اش را هم در باریکه غزه با کشتار کودکان و زنان و عبور از همه کنوانسیون‌های بین‌المللی و جنگ دوازده روزه در کشور ما نشان داد. همچنین لابی صهیونیستی و هرگونه موضوعاتی مثل اسرار پرونده اپستین یا هرگونه موضوعاتی از این قبیل می‌تواند بر فشار رژیم صهیونیستی بر هیات حاکمه امروز ایالات متحده آمریکا اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه دو عامل فوق؛ دو عامل اساسی در تجاوز آمریکا به کشورمان است، اما من یک عامل سومی را که به این تصمیم‌گیری کمک می‌کند اضافه می‌کنم، اظهار داشت: باید توجه کنیم عنصر خارجی وقتی می‌خواهد به کشوری تجاوز نظامی را آغاز کند، باید امیدی هم به پیروزی و منفعت داشته باشد. برخی از پالس‌هایی که بخشی از وطن‌فروشان صادر کردند، این امید موهوم را ایجاد کرد و یک خطای محاسباتی و توهمی به وجود آورد که تصور شود اگر حمله‌ای صورت گیرد، نیروهای مسلح تضعیف شوند و ساختار رسمی کشور و رهبر را مورد هدف قرار دهند، شاید خلأ قدرت ایجاد شود و کسی به آنجا ‌برود تا از آن بهره‌برداری کند؛ مانند حوادث دی و تخریبی که انجام شد تصور کردند شاید بتوان روی موج سوار و بهره بردارند. این هم می‌تواند عامل و مکملی باشد.

این مقام دولت سیزدهم درباره عدم همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا، گفت: در این حوزه دو عامل بسیار مؤثر بود؛ عامل اول این است که جهان، تجاوز را کاملاً نامشروع می‌داند و این را می‌فهمد. یعنی عملکرد ستودنی جمهوری اسلامی به ویژه در جنگ دوازده روزه و به ویژه اینکه در طول این سال‌ها نشان داده که آغازگر جنگ نبوده و هیچ مبنایی برای تجاوز به کشورش وجود ندارد، باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکند، زیرا اگر تجاوز را بپذیرد، خود را زیر سؤال برده است؛ همان‌گونه که اکنون ایالات متحده خود را زیر سؤال برده و در افکار عمومی جهان به‌عنوان متجاوز شناخته می‌شود. زیرا هیچ سند و مدرک و مبنای معقول و مشروعی حتی وجود خارجی نداشت که جامعه جهانی بپذیرد این تجاوز مشروع است و یا دفاع ایران در برابر این تجاوز نامشروع است.

وی خاطرنشان کرد: صد حقوقدان آمریکایی حوزه بین‌الملل که عضو هیات علمی هستند و در این کشور برجسته‌اند نامه می‌نویسند و می‌گویند اقداماتی که آمریکا انجام می‌دهد و حتی اظهارات ترامپ و وزیر جنگ او جنایات جنگی است این نشان می‌دهد که این کشور نمی‌تواند از مشروعیت خود دفاع کند. این موج تنها در حوزه دانشگاهی نیست؛ در حوزه عمومی هم تجمعات گسترده‌ای در بیش از ۳ هزار نقطه در آمریکا شکل گرفته است. در فضای سیاسی، در کنگره و در حزب مخالف ترامپ این موضوع دیده می‌شود. علاوه بر این، حتی در میان حزب موافق ترامپ و طرفداران او هم شکاف ایجاد شده است. موج برکناری مقامات نظامی یکی از نشانه‌های آن است که حتی در میان حامیان دولت هم مخالفت با این رویکردها وجود دارد. اصل این اقدام، یعنی تجاوز، جنایت است و قابل دفاع نیست.

بهادری جهرمی با بیان این که نامشروع بودن اصل و فرع اقدام باعث می‌شود هر کشوری از جهان بخواهد همراهی کند خودش را زیر سوال ببرد، عنوان کرد: مانند کاری که ترامپ کرد؛ وی خودش را در افکار عمومی و داخلی، نخبگانی و بین المللی و چه از منظر پاسخگویی حقوقی و بین المللی جهان زیر سوال برد.

وی تاکید کرد: مسئله دوم در خصوص چرایی «نه» گفتن کشورهای اروپایی و عدم همراهی سایر کشورهای اروپایی با ترامپ به کیفیت و شیوه مقاومت جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد. حضور همگانی مردم در صحنه میدان‌ها و مقاومت مقتدرانه نیروهای مسلح باعث می‌شود هر کشوری که بخواهد همراهی کند، امیدی به موفقیت و اثرگذاری مثبت در برابر این نیروهای مسلح نداشته باشد.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: کشوری که خود را قوی‌ترین ارتش جهان می‌داند امروز در باز کردن تنگه هرمز مانده است. آمریکا مدعی است که ارتش‌اش مقابله‌ناپذیر است و امکان ندارد دست‌یابی به آن صورت گیرد اما الان ایران رکوردار زدن جنگنده‌های این کشور در مدت زمان جنگ شده است یا میزان خساراتی که وارد شده است را هر کشوری می‌بیند داند اگر بخواهد در این عرصه وارد شود و در کنار آمریکا قرار گیرد از این عامل ترس دارد و همین امر باعث می‌شود کسی جرأت همراهی نداشته باشد. در واقع، ایالات متحده با این حمله و تجاوز، ناخواسته به تقویت جایگاه ایران کمک کرده و امروز جهان جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک قدرت جهانی می‌پذیرد و کسی جرأت جنگ و حتی مشارکت با آمریکایی که خودش یک ابر قدرت است را پیدا نمی‌کند.

وی درباره این که بحث آتش بس موقت و شروع مذاکره بین ایران و آمریکا با ابتکار پاکستان مطرح شده است اما ایران که تجربه دو مذاکره با ایالات متحده را دارد در میان آن‌ها مورد حمله قرار گرفت آیا ایران با توجه به تجربیات گذشته چنین شرایطی را می‌پذیرد یا خیر، گفت: اصل ادبیات مذاکره که از خارج از کشور مطرح می‌شود. طبیعی است که وقتی جنگی رخ می‌دهد، کشورهای ثالث، به‌ویژه آن‌هایی که حسن نیت دارند و باتوجه به این که به هرحال از جنگ آسیب می‌بینند تلاش می‌کنند توقفی در جنگ ایجاد کنند. آن‌ها اصولا ممکن در برخی از مواقع منافع خودشان را نگاه کنند و می‌خواهند ضررشان از جنگ کم شود و یا با هر حسن نیت دیگر، تلاش می‌کنند توقفی در جنگ ایجاد کنند بنابراین شروع می‌کنند به تماس برقرار کردن و ایده‌ها و ابتکار عمل‌هایی را طراحی کردن.

سخنگوی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: اینکه کشورهای ثالث یا دیگرانی تلاش کنند و تماس‌هایی هم برقرار شود بدین معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران یا آمریکا کارهایی را انجام می‌دهند. از سوی آمریکا ترامپ بارها و بارها خواسته‌اش را شفاف گفته که هدفش این است که تسلیم مطلق را به ایران تحمیل کند، یک خواسته‌هایی که همیشه داشته است و ملت بزرگ ایران هم اهل پذیرفتن خواسته نامشروع و نامعقول نیست.

وی یادآور شد: زمانی که کشورهای ثالث پیشنهاداتی را می‌دهند نظر آن کشورها است، طبیعتا تماس‌های دیپلماتیک با مقامات جمهوری اسلامی برقرار می‌شود، مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخ‌های اصولی خودشان را به پیشنهادات می‌دهند و با طرف آمریکایی مذاکره‌ای ندارند؛ به طور مثال اگر پاکستان پیشنهادی می‌دهد؛ نگاه می‌کنند حقوق مسلم ما چه چیزی بوده است. خطوط قرمز ما چیست و چه خسارت‌هایی وارد شده است و طبیعتا از منظر حقوقی چنین قواره‌هایی حاکم است. کسی که متجاوز است باید جبران خسارت کند. باید یک تضمین روشن روی زمین در مورد عدم تکرار تجاوز وجود داشته باشد. قواعد حقوقی باید پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ وجود داشته باشد و این به معنای این نیست که جمهوری اسلامی ایران به دنبال این باشد که بخواهد مذاکره‌ای کند و به نتیجه‌ای برسد؛ خیر جمهوری اسلامی ایران دارد در میدان تکلیف خودش را روشن می‌کند.

وی تاکید کرد: رویه جمهوری اسلامی نشان داده است که هر زمان منافع قطعی و مسلم از طرق دیگر هم تأمین شود، پیش از این پشت پا نزده است پس از آن هم نخواهد زد.

بهادری جهرمی بیان کرد: اما درباره مسئله آتش‌بس امروز نه تنها مقامات حکمرانی بلکه تک تک مردم به روشنی خاطرات جنگ دوازده روزه که حدود ۸ ماه پیش که صورت گرفت و شرایط بعد از آن را در ذهن‌شان دارند، حال ایالات متحده با همراهی رژیم صهیونیستی هر لحظه می‌تواند اراده اقدامات تروریستی بداشته باشد و اکنون آمادگی جنگی وجود دارد و این شرایط بهتر از وضعیتی است که بدون آمادگی، ناگهان بخواهند به مقامات و زیرساخت‌‌های ما ضربه وارد کنند در این شرایط بهتر می‌توانیم دفاع کنیم چون در آمادگی هستیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر شرایط «نه صلح و نه جنگ» است که همه کارها را متوقف می‌کند و امکان رشدی ایجاد نمی‌شود. نکته دیگر، شرایط ناعادلانه و ظالمانه تحریم‌ها و مداخلات اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای در امور داخلی کشور است که به‌صورت مستمر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانشان ادامه دارد. بنابراین، حتی اگر جنگ متوقف شود، این مداخلات ادامه خواهد داشت. جنگ دوازده‌روزه تمام شد پس از آن هم ترامپ به مداخلات اقتصادی، سیاسی و نظامی اعتراف کرد. او اعتراف کرد که سلاح ارسال کرده‌اند تا از مسیر کردهای خارج از ایران وارد کشور شود و برای کودتای ۱۸ و ۱۹ دی مورد استفاده قرار گیرد.

بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان این موضوع را پیگیری حقوقی کرد، گفت: حتما یک اعتراف مسلم برای پشتیبانی و حمایت روشن از کشتار و کودتا ایران محسوب می‌شود. قطعا مسئولیت تک تک کشته شدگان یعنی هر ۳ دسته‌ای که رهبرمان بیان کردند با این اعتراف متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. علاوه بر مسئولیت تک تک کشته‌شدگان که بر عهده این‌ها است، باید خسارات و غرامت‌هایی هم برای این اعتراف درخواست شود.

وی گفت: ما با چند نوع خسارت مواجه هستیم؛ خسارت‌های جنگ دوازده روزه، خسارت‌های جنگ امنیتی، خسارت‌های جنگ جاری و همچنین خسارت‌های ناشی از تحریم‌های نامشروع چهل‌وهفت‌ساله. همه این‌ها چه در دیوان داوری ایران و آمریکا و چه در هر سازوکار دیگری که برای جبران غرامت پیش‌بینی شود، قابل پیگیری است و باید به‌عنوان حقوق مردم مطالبه شود.

