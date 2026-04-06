رئیس دیوان عالی کشور:
در رسیدگی به امور قضایی مردم اعمال نهایت دقت و سرعت الزامی است
جلسه ملاقات مردمی رئیس دیوان عالی کشور با وجود شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی در حیاط یگان کاخ دادگستری، بدون تشریفات خاص برگزار شد.
به گزارش ایلنا، روز دوشنبه - ۱۷ فروردین ماه - حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، ضمن دیدار و گفتوگو با مراجعین، به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی آنها پرداخت و دستورات لازم را برای پیگیری و حل درخواستها صادر کرد.
رئیس دیوان عالی کشور، در حاشیه این ملاقات مردمی، ضمن تأکید بر سیاستهای کلان قوه قضاییه مبنی بر تعمیق ارتباط مستقیم با آحاد مردم و تحقق عدالت از مسیر گفتوگوی بیواسطه با ایشان، خاطرنشان کرد: خدمت خالصانه به مردم و شنیدن دغدغههای مراجعان از نزدیک، در راستای تکریم آنها بوده و استماع مستقیم مطالبات مردم از اصول بنیادین سیاستگذاری دستگاه قضا است.
وی در ادامه افزود: مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن از ویژگیهای لازمِ هر مسئول نظام اسلامی است و در رسیدگی به امور قضایی مردم باید نهایت دقت و سرعت اعمال شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر پایبندی دستگاه قضایی به خدمترسانی مستمر در شرایط حساس کنونی گفت: تلاش قضات و کارکنان مجموعه دیوان عالی کشور بر این است که به هیچ وجه در پیشبرد امور مردم تأخیر نیفتد و این امور به فردا و یا زمان آتی موکول نشود.
این مقام عالی قضایی در پایان به تبیین موضوعات و درخواستهای مطرح شده در این جلسه پرداخت و اعلام کرد: بخشی قابل توجه از درخواستهای مردمی به مواردی نظیر رسیدگی به پروندهها در قالب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، تسریع در اجرای احکام، اعمال ارفاقات قانونی، اعطای مرخصی یا آزادی مشروط به زندانیان و نیز ارائه مشاوره و راهنمایی قضایی اختصاص داشت.
حجت الاسلام والمسلمین سید کریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر دیوان عالی کشور، رسول جلالی مدیرکل امور شعب و برخی از قضات دیوان نیز در این ملاقات مردمی، رئیس دیوان را همراهی کردند.
در این دیدار درخواست ۳۰ نفر از مراجعین مورد بررسی قرار گرفت.