ایران در نامهای به مدیرکل آژانس:
حمله به نیروگاه اتمی بوشهر مصداق جنایت جنگی است
رییس سازمان انرژی اتمی ایران در نامهای به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به اطراف واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر را نقض آشکار قوانین بینالمللی و مصداق جنایت جنگی دانست و خواستار محکومیت صریح این اقدام از سوی آژانس شد.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه مکاتبات پیشین خود با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، طی نامهای رسمی به رافائل گروسی نسبت به حمله اخیر به نیروگاه اتمی بوشهر اعتراض کرد.
در این نامه آمده است؛ صبح شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی ایران، اطراف حصار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر (BNPP-1) هدف حمله هوایی و موشکی قرار گرفت. بر اثر موج انفجار و ترکشهای ناشی از این حمله، ساختمانی در داخل سایت آسیب دید و یکی از کارکنان شریف حفاظتی نیروگاه به شهادت رسید و تعدادی دیگر زخمی شدند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران در این نامه تاکید کرده است؛ این حمله برای چهارمین بار علیه واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر صورت میگیرد و میتواند خطر انتشار گسترده مواد پرتوزا از یک راکتور در حال بهرهبرداری را در پی داشته باشد؛ موضوعی که پیامدهای جبرانناپذیری برای مردم، محیط زیست و حتی کشورهای همسایه به همراه خواهد داشت.
اسلامی همچنین این اقدام را نقض آشکار اصل ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای تحت پادمان یک دولت عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) دانسته و آن را مصداق آشکاری از جنایت جنگی و تهدیدی علیه نظم جهانی عدم اشاعه توصیف کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، تاکید شده است؛ این حملات نظامی ناقض کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای مربوطه، اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT)، موافقتنامه پادمان جامع ایران و آژانس (INFCIRC/214)، قطعنامههای شورای حکام و استانداردهای ایمنی آژانس است.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با انتقاد از بیعملی آژانس و شخص مدیرکل در قبال این حملات تصریح کرده است که صرف ابراز «نگرانی عمیق» بدون محکومیت صریح این اقدامات تجاوزکارانه کافی نیست و چنین رویکردی میتواند متجاوزان را برای تکرار این حملات جسورتر کند.
در این نامه آمده است: واضح است که این بی عملیها، بهویژه مصاحبهها و اظهارنظرهای سیاسی جانبدارانه رسانهای مدیر کل از جمله مطالب مطروحه در مصاحبه مورخ 28 اسفند 1404 با شبکه خبری CBSآمریکا، باعث جسارت هرچه بیشتر متجاوزان در ادامه این تجاوزات بی رحمانه و خلاف اصول و قواعد بینالمللی شده است. بدون شک، ادامه این بیعملیها، نوعی همراهی آشکار با جنایتکاران تلقی میشود و این همدستی برای همیشه در تاریخ ثبت شده و البته باعث بی اعتباری هرچه بیشتر آژانس نیز خواهد.
معاون رییسجمهور در این نامه از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آن خواسته که با اتخاذ مواضع قاطع، این حملات علیه تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران را محکوم کرده و به مسئولیتهای اساسنامهای خود عمل کنند و صرفاً تماشاگر بی تفاوت اوضاع نباشند.
اسلامی در پایان تاکید کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای دفاع از حقوق حاکمیتی خود را اتخاذ خواهد کرد.