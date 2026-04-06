وزیر و کارکنان وزارت کشور به پویش جانفدا پیوستند

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی با تجلیل از استقبال مردم از پویش جانفدا تاکید کرد: اعلام آمادگی بیش از ۱۲ میلیون نفر از قشرهای مختلف مردم در کمتر از ۱۰ روز برای دفاع از کیان کشور و مبارزه با حملات و تهدیدات تروریست‌های آمریکایی- صهیونی، بیانگر عشق و علاقه ملت به دفاع از مام میهن است.

وزیر کشور گفت: قدردان موقعیت‌شناسی، ایثار و از خود گذشتگی مردم و حماسه حضورشان هستیم و آماده‌ایم در کنار جمعیت میلیونی عاشقان ایران، صفی واحد و سدی استوار در مقابل متجاوزان به خاکمان تشکیل دهیم و شکست آن‌ها را تضمین کنیم؛ به اذن الله

شایان گفتن است؛ با آغاز جنگ تحمیلی، خانواده بزرگ وزارت کشور پای کار مردم ایستاده‌اند و استانداران به عنوان مدیر همه‌جانبه استان با افتخار پشتیبان میدان و خیابان هستند.

