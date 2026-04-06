گفتگوی تلفنی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه فرانسه در تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی مرتبط با جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی مرتبط با جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کردند. 

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تهدیدهای آمریکا در حمله به زیرساخت‌های ایران، تاکید کرد: این تهدید به منزله عادی سازی جنایت جنگی و نسل‌کشی است و در صورتی که عملی شود، بدون تردید با واکنش قاطع و همه‌جانبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

 عراقچی افزود: پیامدهای چنین وضعیتی محدود به ایران و منطقه نخواهد بود، بلکه تاثیرات مخربی برای انرژی و اقتصاد جهان خواهد داشت که مسولیت آن صرفا بر عهده مقام‌های آمریکایی و متجاوزین خواهد بود. 

وزیر خارجه فرانسه ضمن تاکید بر ضرورت خاتمه جنگ، تهدیدات در خصوص حمله به زیرساخت‌ها را باعث افزایش تنش در منطقه دانست و بر لزوم حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و فرانسه همچنین در خصوص مسائل کنسولی فیمابین دو کشور  تبادل نظر کردند.

