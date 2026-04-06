دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۲۴ و معاونت اجرای احکام و اداره سجل کیفری بازدید کرد
دادستان تهران، در بازدیدی از دادسرای ناحیه ۲۴ و معاونت اجرای احکام، از تلاشهای شبانهروزی همکاران قضایی و اداری تقدیر کرد و گفت: مردم مطمئن باشند که رسیدگی به شکایات بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در بازدیدی سرزده از دادسرای ناحیه ۲۴ تهران (ویژه مواد مخدر)، معاونت اجرای احکام و اداره سجل کیفری، به نظارت مستقیم، فرآیندهای اداری و رسیدگی به پروندههای قضایی، پرداخت.
علی صالحی در حاشیه بازدیدها با تأکید بر پشتیبانی مردم از نظام و انقلاب، گفت: در این ایام نواحی دادسرای تهران به صورت مستمر جهت امورات مراجعین فعال است. ما موظفیم به نحو احسن و با تمام قوا به امور مردم رسیدگی کنیم.
وی در این بازدید اظهار داشت: مردم میتوانند با حضور مستمر همکاران قضایی، اداری و تلاشهای شبانهروزی ایشان، اطمینان حاصل کنند که رسیدگی به شکایات آنان به صورت بی وقفه ادامه دارد.
در این بازدید، دادستان تهران در جمع قضات و کارکنان دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، به طور مستقیم از نحوه اجرای فرآیندهای قضایی و خدماترسانی به مردم مطلع شد و رهنمودهایی نیز به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.